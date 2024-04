A- A+

Foi atualizado, nesta quarta-feira (3), o boletim com estado de saúde das vítimas do atropelamento do micro-ônibus que perdeu o controle, na Ladeira do Adelaide, no bairro Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, no último domingo (31), durante uma procissão.

O acidente vitimou 34 pessoas. Desse total, cinco não resistiram e morreram, após múltiplas fraturas. 12 pessoas seguem internadas em hospitais do Grande Recife.

No Hospital da Restauração (HR), bairro do Derby, centro do Recife, cinco pessoas continuam internadas – quatro graves, mas estáveis, e outra em vigilância clínica. Uma mulher de 45 anos, que também estava no HR, fora de perigo, foi transferida, na terça-feira (2) para o Hospital de Santo Amaro, onde permanece estável.

Outros seis pacientes continuam em acompanhamento no Hospital Dom Hélder (HDH), no Cabo de Santo Agostinho. Todos também com quadro geral de saúde estável.

A pasta afirmou ainda, por meio de nota, que 17 pessoas receberam alta médica, após a ministração dos cuidados hospitalares.

