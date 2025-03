Polícia investiga tragédia em Altinho que deixou quatro pessoas mortas e uma ferida

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, informou que instaurou inquérito policial para investigar a tragédia de Altinho, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a polícia, um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 21, foram mortos por disparos de arma de dois homens.

Outro homem, de 26 anos, foi ferido pelos disparos e levado para uma unidade hospitalar da região. O nome da vítima e do hospital não foram divulgados.

Os autores do crime foram dois homens de 21 e 24 anos. Após o delito, eles foram agredidos pela população e vieram a óbito em via pública.

Câmeras de estabelecimentos vão auxiliar nas investigações. Uma equipe operacional da 14ª Desec da Civil foi encaminhada para o município, além de policiais da Divisão Especial de Apuração de Homicídios (DEAH).

Quem tiver informações sobre os crimes pode ligar para o 197 da PCPE.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) e a Prefeitura de Altinho lamentaram as mortes. O Carnaval da cidade foi cancelado após o ocorrido.

Confira a nota da Polícia

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) lamenta as mortes ocorridas na cidade de Altinho, no Agreste do Estado. Desde que tomou conhecimento do fato, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, iniciou as diligências e instaurou inquérito policial para investigar as ocorrências de tentativa de homicídio e homicídios consumados.

Dois homens, de 24 e 26 anos, e uma mulher de 21 anos foram feridos por disparos de arma de fogo em via pública e socorridos para unidades hospitalares da cidade e da região. O homem de 24 anos e a mulher com 21, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Após o crime, os autores, dois homens de 21 e 24 anos, foram agredidos por populares e vieram a óbito em via pública.

As diligências foram iniciadas, câmeras de estabelecimentos vão auxiliar nas investigações, uma equipe operacional da 14ª Desec da Civil foi encaminhada para o município, além de policiais da Divisão Especial de Apuração de Homicídios (DEAH).

Quem tiver informações sobre os crimes pode ligar para o 197 da PCPE. A Secretaria de Defesa Social reitera o compromisso com a Segurança Pública e reforça que dispõe de serviço próprio para denúncia anônima, por meio de sua Ouvidoria, através dos números 181 ou 0800.081.5001.

