Investigação Tragédia em Saloá: 15 corpos já foram liberados após ônibus tombar na BR-423 e matar 17 pessoas O veículo transportava passageiros da Bahia e de Minas Gerais. O trajeto era de Brumado, no interior baiano, até Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Defesa Social (SDS) seguem investigando as causas do sinistro de trânsito com um ônibus de turismo, na noite da última sexta-feira, na BR-423, entre Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. O veículo tombou em um trecho conhecido como Serra dos Ventos. Das 40 pessoas que eram transportadas, 17 morreram e várias ficaram feridas.





Corpos

Até a última atualização do domingo, 15 corpos foram liberados para os familiares, enquanto os outros dois aguardam retirada no Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A Secretária de Saúde de Pernambuco destacou que o Sistema Único de Saúde (SUS) mobilizou equipes de várias cidades da região para atender as vítimas. Os feridos foram encaminhados inicialmente para o Hospital de Saloá e depois seguiram para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

O ônibus transportava passageiros da Bahia e de Minas Gerais. O trajeto era de Brumado, no interior baiano, até Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a SDS, o motorista do veículo disse que houve uma falha no sistema de freios, levando a perda de controle na direção. Antes de cair, o ônibus atingiu rochas que estavam às margens da rodovia. Ao retornar à pista, perdeu novamente o controle ao bater num barranco de areia e tombou.

Divergências

Havia três listas de passageiros, sendo a maior delas registrando 32 nomes. A Secretaria, porém, acredita que mais de 40 estavam viajando. O gerente-geral da Polícia Científica, Wagner Bezerra, afirmou que a perícia trabalha com cautela para garantir precisão nas conclusões. “Trata-se de uma investigação complexa, que envolve análises no local e no próprio ônibus. O prazo médio para conclusão dos laudos é de 30 dias”, explicou.

A PRF informou que o ônibus transportava, além dos passageiros, mercadorias de confecção, trazidas de Santa Cruz do Capibaribe, destino comercial da viagem. O veículo tinha capacidade para 50 passageiros e estava com documentação e fretamento regulares. O motorista passou pelo teste do etilômetro, com resultado negativo para álcool.

As investigações analisam se houve erro humano ou falha mecânica no ônibus, além de entender os motivos da divergência na lista de passageiros.

“Trabalhamos em conjunto com a Polícia Civil e equipes de perícia para esclarecer as causas do acidente. Usaremos drones e equipamentos técnicos para elaborar o laudo final”, afirmou o assessor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Cristiano Mendonça.

