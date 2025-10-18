S�b, 18 de Outubro

ACIDENTE

Tragédia em Saloá: ônibus tomba na BR-423 e deixa 15 mortos no Agreste de Pernambuco

Veículo com cerca de 30 passageiros perdeu o controle e tombou após bater em barranco

Veículo tombou às margens da BR-423, em Saloá, após colidir em um barranco de areiaVeículo tombou às margens da BR-423, em Saloá, após colidir em um barranco de areia - Foto: PRF

Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou 15 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17), no Km 126,9 da BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão, atingiu rochas às margens da rodovia, retornou para a pista e acabou colidindo em um barranco de areia, o que fez o ônibus tombar.

Impacto e vítimas
O acidente aconteceu por volta das 19h45, nas imediações da Serra dos Ventos, e mobilizou diversas equipes de socorro.

Segundo a PRF, das 15 pessoas morreram no local, são 11 mulheres e quatro homens. 

O número de feridos ainda não foi confirmado, mas várias vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

Testemunhas relataram que alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que pode indicar que nem todos usavam o cinto de segurança no momento do acidente.

Ao todo, 30 pessoas constavam na lista de passageiros.

Ônibus transportava cerca de 30 passageiros quando perdeu o controleÔnibus transportava cerca de 30 passageiros quando perdeu o controle. | Foto: PRF

Investigação
O motorista, que teve ferimentos leves, foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

Após atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, onde prestou depoimento.

As causas do sinistro ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A rodovia ficou totalmente interditada entre 19h45 e 4h da madrugada, quando o tráfego foi liberado.

Resgate e atendimento
Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local para prestar socorro e realizar os procedimentos de perícia.

O ônibus teria saído de Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, e seguia de volta à Bahia no momento do tombamento.

A Polícia Rodoviária Federal reforçou o alerta para o uso do cinto de segurança em viagens de ônibus, especialmente em trechos sinuosos e de serra, como o onde ocorreu o acidente.

 

