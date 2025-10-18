A- A+

ACIDENTE Tragédia em Saloá: ônibus tomba na BR-423 e deixa ao menos 17 mortos no Agreste de Pernambuco Veículo com cerca de 30 passageiros perdeu o controle e tombou após bater em barranco

Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17), no Km 126,9 da BR-423, entre os municípios de Saloá e Paranatama, nas imediações da Serra dos Ventos, no Agreste pernambucano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão, atingiu rochas às margens da rodovia, retornou para a pista e acabou colidindo em um barranco de areia, o que fez o ônibus tombar.

Impacto e vítimas

O acidente aconteceu por volta das 19h45, nas imediações da Serra dos Ventos, e mobilizou diversas equipes de socorro.

Segundo a PRF, das 15 pessoas que morreram no local, 11 mulheres e quatro homens.

Já a Secretaria de Defesa Social (SDS), mais duas vítimas teriam morrido no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, após serem socorridas.

Ainda de acordo com a SDS, a identificação das vítimas dos estados da Bahia e Minas Gerais, será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão enviadas pelos institutos desses estados.

A SDS ressalta que fará tudo que está ao seu alcance para que esse processo ocorra com a maior celeridade possível.

O número de feridos ainda não foi confirmado, mas várias vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

Testemunhas relataram que alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que pode indicar que nem todos usavam o cinto de segurança no momento do acidente.

Ao todo, 30 pessoas constavam na lista de passageiros.

Ônibus transportava cerca de 30 passageiros quando perdeu o controle. | Foto: PRF

Investigação

O motorista, que teve ferimentos leves, foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

Após atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, onde prestou depoimento.

As causas do sinistro ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A rodovia ficou totalmente interditada entre 19h45 e 4h da madrugada, quando o tráfego foi liberado.

A Polícia Civil de Pernambuco, através da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítimas fatais e um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

A PRF reforçou o alerta para o uso do cinto de segurança em viagens de ônibus, especialmente em trechos sinuosos e de serra, como o onde ocorreu o acidente.

Resgate e atendimento

Os trabalhos de atendimento da ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi concluído, por volta das 23h30 da sexta-feira, 17 de outubro.

A operação de resgate e atendimento às vítimas mobilizou um efetivo de 23 bombeiros militares e cinco viaturas especializadas, incluindo unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e apoio operacional.

O incidente resultou no encaminhamento das vítimas para unidades hospitalares da região para receberem assistência médica.

A ação contou ainda com a colaboração de diversas instituições de segurança e saúde, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Polícia Científica e Guardas Municipais.

Ambulâncias dos municípios de Saloá, Iati, Águas Belas e Paranatama também prestaram apoio no transporte das vítimas.

O CBMPE atuou no resgate das vítimas e no suporte às equipes de saúde e segurança presentes. A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 9º BPM, isolou o local do acidente para permitir a continuidade das investigações pelas autoridades competentes.

