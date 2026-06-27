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RIO DE JANEIRO Tragédia que matou Oliver Tree, DJ, pilotos e dois argentinos: o que falta esclarecer sobre acidente Tragédia completa duas semana neste domingo

Autoridades seguem na investigação para saber quais foram as causas do acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, que completa duas semanas neste domingo.



A apuração acontece em diferente frentes: da Polícia Civil, por meio da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes); do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB); e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De acordo com a polícia, os agentes ainda aguardam o laudo do Cenipa para dar continuidade no inquérito.

Um dos helicópteros, um Bell 206B Jet Ranger, prefixo PP-MAC, transportava cinco pessoas: o piloto Alexandre Souza; o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, o Gaspi; o produtor musical brasileiro e DJ Lucas Brito Chaves, o Lucas Frota; o diretor de videoclipes argentino Lucas Vignale; e o cantor americano Nickel Oliver Tree.



À bordo do segundo helicóptero, um Eurocopter AS350 B2 (atualmente designado como Airbus H125 e popularmente conhecido como Esquilo), de matrícula PR-DJJ, estava o piloto Charles Marsillac.

A aeronave onde estavam cinco pessoas havia decolado do Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste carioca, às 8h51 e iria para o Heliponto Piratas Mall, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A outra vinha do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, onde havia deixado um passageiro às 8h46, e partiu para Guaratiba, na Zona Oeste da capital.

Os dois helicópteros estavam em situação normal de aeronavegabilidade, de acordo com a Anac. Os dois pilotos eram experientes.





Como foi o acidente

Pouco antes das 9h, as aeronaves colidiram no ar e caíram no quarteirão da Avenida das Américas entre as ruas Beth Lagos e Rivadávia Campos. Moradores da região relataram terem ouvido uma explosão.

Na queda, o onde estavam as cinco pessoas atingiu o estacionamento de uma concessionária de carros elétricos BYD, provocando um incêndio. As chamas se alastraram pelas baterias dos veículos, gerando explosões secundárias. Treze carros ficaram destruídos.

A outra aeronave caiu a cerca de 100 metros de distância, sobre dois carros que estavam no mesmo estacionamento.

Com a violência do choque aéreo, pedaços dos helicópteros se espalharam e atingiram prédios. Uma parte da cauda de um deles foi arremessada até o terraço de um prédio residencial vizinho. Em outro edifício, dois vidros de uma varanda foram atingidos e quebraram.

Ação de autoridades

Investigadores do Cenipa fizeram a ação inicial da ocorrência, coletaram e confirmaram dados, preservaram elementos, verificaram os danos causados às aeronave ou pelas aeronaves, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Já a Polícia Civil do Rio abriu um inquérito para vai apurar a responsabilidade pela colisão e analisar se houve falha humana ou técnica. Segundo o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP, entre as possibilidades que serão analisadas, estão negligência ou imprudência.

Luxardo informou ainda ter requisitado à Torre de Controle do Aeroporto de Jacarepaguá os planos de voo dos dois helicópteros. O objetivo é saber se as aeronaves utilizavam o mesmo corredor aéreo ou se algum dos pilotos invadiu uma rota em um ponto que estava fora do planejamento inicial.

Radiografias odontológicas

O corpo do cantor Oliver Tree foi o último a ser identificado no Instituto Médico-Legal (IML) do Rio — somente na última terça-feira houve a confirmação oficial. Os técnicos tiveram que aguardar o envio de radiografias odontológicas enviadas dos Estados Unidos para fazer uma comparação com fragmentos da arcada dentária de Tree.

As vítimas

Oliver Tree



O cantor americano Oliver Tree — Foto: Reprodução / Instagram



O cantor americano era um artista popular na internet e ganhava cada vez mais projeção nos últimos anos. Aos 32 anos, o músico havia contruído uma carreira marcada pela mistura de música eletrônica, pop, indie e elementos de humor, além de um personagem excêntrico que o transformou em fenômeno nas redes sociais.

Gaspar Prim Díaz

Conhecido como Gaspi, o argentino tinha 23 anos. O influencer passava pelas ruas fazendo perguntas incômodas. Muitos dos vídeos, então, acabavam removidos das redes sociais. "Apesar da fama que havia conquistado, entre o final de 2022 e 2024 ele fez uma pausa , deixando sua presença nas redes sociais praticamente congelada", informou o jornal argentino Clarín.

Charles Marsillac

Além da carreira na aviação, ele mantinha uma longa ligação com a música e se apresentava nas redes sociais como "piloto de helicópteros" e compositor. Na biografia de seu perfil no Instagram, Marsillac, de 60 anos, trazia a frase "Alçando novos voos". Logo abaixo, definia-se como piloto de helicópteros e acrescentava: "Hobby: compositor/músico". A descrição sintetizava uma trajetória dividida entre a aviação e a música, duas atividades que marcaram sua vida profissional.

Lucas Vignale

Aos 29 anos, ele era apontado como uma das promessas da nova geração do cinema independente argentino. Nascido em Buenos Aires, trabalhou como editor antes de se destacar como diretor de videoclipes para artistas como J Balvin, Trueno e Bizarrap. Neste ano, apresentou seu primeiro longa-metragem, "El Tren Fluvial", no Festival de Berlim, e comemorou a exibição do filme no Lincoln Center e no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), classificando a experiência como um sonho realizado.

Alexandre Souza

Experiente, o piloto estava a dois dias de completar 60 anos quando sofreu o acidente com o helicóptero no qual levava cinco passageiros.

Lucas Frota

Carioca, tinha 27 anos e construiu uma carreira na música eletrônica vivendo entre Miami e Los Angeles. Começou a tocar aos 12 e, ao longo dos últimos anos, se apresentou em casas noturnas dos Estados Unidos e da Europa, além de trabalhar com selos especializados do gênero. Um de seus trabalhos mais recentes havia sido a gravação de um DJ set no Cristo Redentor, em dezembro do ano passado. Foi também Lucas quem apareceu em estúdio ao lado de Oliver Tree semanas antes da tragédia. Em tom de brincadeira, publicou uma foto ao lado do cantor e escreveu: "Fiz Oliver Tree cantar forró ".

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