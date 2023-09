A- A+

FACILIDADE Transação de pagamento por PIX dura menos de um minuto no metrô do Recife Modalidade de pagamento também minimiza chances de roubo de dinheiro em espécie

Uma nova opção de pagamento foi implementada nas estações de metrô do Recife: o PIX. Inicialmente, 11 locais estão aptos ao novo serviço, mas a ideia é de que a modalidade atenda todos os pontos do Metrorec nos próximos 30 dias. Entre tantas vantagens, um benefício que se destaca para quem vai pagar os R$ 4,25 da passagem por PIX é a agilidade no atendimento, isso porque em um minuto o passageiro consegue resolver tudo.

A equipe de reportagem da Folha de Pernambuco foi à Estação de Joana Bezerra, na área central do Recife, para acompanhar o ritmo do pagamento por PIX no local. Para efetuar, é simples, o cliente tem que ir até à bilheteria de alguma das estações, de preferência, já com o aplicativo do banco aberto e pronto para capturar um QR CODE.

Como funciona o pagamento em PIX?

Chegando lá, ele vai solicitar a passagem e o atendente vai acionar uma maquineta, semelhante àquelas que passam cartão de crédito. Ela vai apresentar a barra de código e o passageiro vai escanear. Depois que o pagamento for confirmado, em questão de 10 segundos, o passageiro é liberado e pode seguir viagem.

Para pagar, basta escanear QR Code | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Foi essa a experiência do passageiro Everton Queiroz (foto abaixo), de 26 anos. Ele é líder comunitário e estava indo em direção a Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife. Queiroz chegou a conversar com a equipe de reportagem da Folha de Pernambuco e reconheceu que o procedimento garante agilidade ao atendimento.

Passageiro pagando com PIX, na estação de metrô | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

“Facilitou muito, na verdade, porque eu ia trocar [o dinheiro em espécie, R$ 50] com alguém, e, além disso, também tem aquela questão de você evitar andar com dinheiro físico, para evitar assalto e perdas também, então foi muito bom. As coisas estão evoluindo”, destacou.

Estações que aceitam pagamento em PIX:

Werneck;

Recife;

Joana Bezerra;

Afogados;

Jaboatão;

Rodoviária;

Camaragibe;

Aeroporto;

Antônio Falcão;

Prazeres e Cajueiro Seco.

