Rio de Janeiro Transferência de chefes do tráfico do Rio para presídios federais ainda não tem data Pedido foi feito pelo governo do Rio, que apontou que criminosos teriam ordenado, de dentro da cadeia, ordens para ações de retaliação à megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha

Seis dias após a Vara de Execuções Penais (VEP) aceitar o pedido de transferência de sete chefes do tráfico de presídios fluminenses para unidades federais, essa mudança ainda não tem data para acontecer, segundo informado pela Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap-RJ).

A pasta afirma que está "ciente das decisões judiciais", mas que "aguarda os trâmites administrativos para a efetiva transferência".

A solicitação foi feita pelo governador Cláudio Castro, que apontou dez traficantes como integrantes do Comando Vermelho (CV) que teriam, de dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, ordenado ações de retaliação pelas ruas do Rio, em resposta à megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, no último dia 28.

Naquela data, mais de cem ônibus foram sequestrados e usados como barricadas, por exemplo.

Desse total, o juiz Rafael Estrela Nóbrega aceitou o pedido de transferência de Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho; Carlos Vinicius Lírio da Silva, o Cabeça do Sabão; Eliezer Miranda Joaquim, o Criam; Fabrício de Melo Jesus, o Bicinho; Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor; Alexander de Jesus Carlos, o Choque; e Roberto de Souza Brito, conhecido como Irmão Metralha.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informa que ainda não há definição sobre para qual unidade federal os presos serão enviados e que, por "razões de segurança, essas informações são divulgadas apenas após a conclusão das escoltas". A pasta federal também observa que, após ter recebido autorização da VEP, o processo será encaminhado ao Juízo Federal competente para a adoção dos trâmites legais e, em seguida, a Polícia Penal Federal realizará as transferências, a partir de uma autorização judicial.

