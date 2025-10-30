A- A+

Rio de Janeiro Transferência de presos integrantes da cúpula do CV aguarda decisão da Justiça Dez detentos deverão ser transferidos para penitenciárias federais. Entre eles, há suspeitos de ordenar a instalação de barricadas nas ruas do Rio, na última terça-feira

Os dez presos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), suspeitos de ordenar a instalação de barricadas nas ruas do Rio, na última terça- fera, em retaliação a uma megaoperação policial, continuam em presídios do Complexo do Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Entre eles, estão chefes do segundo escalão do CV. Apesar do governo federal já ter disponibilizado, nesta quarta-feira, dez vagas em penitenciárias federais, atendendo pedido feito pelo governo estadual, a transferência só deve ocorrer nos próximos dias.

O tempo é necessário para o cumprimento de trâmites burocráticos, como uma autorização da Vara de Execuções Penais, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, responsável pelos processos de cumprimento de pena dos presos.

A transferência foi pedida pelo governador Cláudio Castro após a megaoperação das Polícias Civil e Militar, nesta terça-feira, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, comunidades que têm territórios controlados pelo CV.

Ele disse que os chefes do CV teriam comandado, de dentro dos presídios, ações nas ruas do Rio como retaliação à ação policial, incluindo sequestro de ônibus para interditar vias expressas da cidade. Na ocasião, 113 suspeitos foram presos, e 91 fuzis e 26 pistolas foram apreendidos. Durante o confronto entre policiais e traficantes, 121 pessoas morreram.

Para tentar forçar o deslocamento dos agentes, o CV ordenou que barricadas fossem improvisadas em estradas e ruas do Rio de Janeiro.

Por conta disto, 102 ônibus de 204 linhas, foram sequestrados e atravessados por criminosos em ruas e avenidas. A falta de coletivos impactou a mobilidade urbana. Houve engarrafamentos e milhares de pessoas se aglomeraram em pontos de ônibus, na hora do rush, entre o fim da tarde e o início da noite de terça-feira.

Com poucas opções de transporte, trens e composições do metrô ficaram lotadas, e muita gente teve dificuldade na volta para casa.

Crime organizado: denúncia do MP que embasou megaoperação revela que CV usa métodos de tortura: arrastar com carro, banheira de gelo, 'massagem'; 'Crueldade'

Entre os dez suspeitos de envolvimento nas ordens para a instalação de barricadas e de interdições em ruas do Rio, que deverão ser transferidos, está Marco Antonio Pereira Firmino, o My Thor. Ele é um dos principais chefes do CV e está preso pela terceira vez há quase 20 anos, após dois outros períodos de encarceramento.

Uma foto mostrando o momento em que os presos foram informados da transferência, foi publicada com exclusividade pelo blog da jornalista Malu Gaspar, colunista de O Globo.

Perícia: defensoria do Rio pede ao STF para elaborar laudos paralelos em corpos de 121 mortos em megaoperação

Enquanto a transferência para presídios federais não acontece, a Secretaria de Administração Penitenciária(Seap) removeu o grupo de dez detentos, que estava em Bangu 1. Todos foram levados para o presídio Bangu 3, também localizado no Complexo do Gericinó.

Abaixo, uma nota da Secretaria de Administração Penitenciária sobre o processo de transferência dos dez detentos.

"A Seap esclarece que os presos estão em isolamento até que os processos para a transferência solicitados pelo governador Cláudio Castro estejam concluídos. Os pedidos estão sendo avaliados pelos respectivos juízes dos processos, que também serão apreciados pelos promotores."

