A- A+

SOLIDARIEDADE Transforma Brasil e Rede Muda Mundo lançam campanha para ajudar moradores do Rio Grande do Sul A campanha pretende ajudar as pessoas que estão em maior situação de risco

A Rede Muda Mundo, em parceria com o movimento Transforma Brasil de trabalho voluntário, lançou uma campanha solidária para ajudar a população afetada pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, ações emergenciais pedem por experiência, empatia, transparência e agilidade. Ao lado da plataforma do Transforma Brasil, a campanha pretende ajudar as pessoas que estão em maior situação de risco e vulnerabilidade. “Essa causa também é sua, de todo e qualquer brasileiro”, destacou.

As doações, aceitas em qualquer valor, podem ser feitas através do PIX ou da Conta Corrente. Para doar pela Chave Pix, basta direcionar o valor para o seguinte e-mail: [email protected].

Abaixo, veja o vídeo para dados sobre doações por meio de Conta Corrente:

Veja também

Tragédia no Sul Marinha resgata grávida de gêmeos e bebê no Rio Grande do Sul