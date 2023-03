A- A+

SUSTENTABILIDADE Transforma Brasil realiza ação de valorização dos catadores de recicláveis no Recife Com atividades de inclusão, bem-estar e até customização de carroças, os coletores foram homenageados no evento

Respeito, visibilidade e conscientização. Esses foram os pilares da ação Reciclar Transforma, realizada neste sábado (18), na Casa Zero, localizada na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A atividade, coordenada pelo movimento voluntário Transforma Brasil, teve como intuito sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de melhor gerir os resíduos sólidos e a importância da coleta seletiva.

O espaço promoveu ainda a causa dos catadores de materiais recicláveis e o papel desempenhado pela classe, através de uma tarde inteira com práticas voltadas para esses profissionais.

A programação do evento contou com serviços de barbeiros, manicures e maquiadoras, além de rodas de conversa, jogos interativos e customização de carroças.

Aproveitando ainda o mês que tem o Dia Internacional da Mulher no calendário, a ação não deixou de homenageá-las. As ONG's Palha de Arroz e Fábrica de Vassouras, lideradas por mulheres, se fizeram presentes e apresentaram produtos feitos a partir de materiais reciclados.

"A maioria dos catadores no Brasil são mulheres, então a gente aproveitou o mês das mulheres e essa causa tão importante para cuidar delas. Tivemos o cuidado de trazer um espaço kids, para que elas pudessem ter um tempo delas e serem cuidadas", declarou Manuele Moura, gestora do Trasnforma Brasil.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) e com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de 15 milhões de pessoas trabalham com coleta, triagem e a reciclagem de resíduos gerados pelas cidades no mundo todo.

No Brasil, segundo levantamento do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), são cerca de 800 mil agentes ambientais, popularmente conhecidos como catadores de lixo reciclável, em atividade.

Tem interesse de ser um voluntário e também quer participar diretamente das ações promovidas? É só acessar o site do Transforma Brasil e se cadastrar.

