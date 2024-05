A- A+

VOLUNTARIADO Transforma Brasil se torna a plataforma oficial de voluntariado para o Estado do Rio Grande do Sul Parceria com Transforma Brasil impulsiona voluntariado em meio à crise climática no Rio Grande do Sul

Na manhã desta sexta-feira (17), o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, anunciou a assinatura de um termo de cooperação com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, oficializando o Transforma Brasil como a plataforma de voluntariado designada para o estado. O documento formaliza o trabalho voluntário em andamento nos municípios afetados pela enchente desde a última semana, contando com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB) durante o ato de assinatura.

Segundo Fábio Silva, essa parceria estratégica entre a Rede Muda Mundo e o Governo do Estado reforça o compromisso mútuo de promover e apoiar o voluntariado no Rio Grande do Sul.

"Sob o acordo, não há transferência de recursos públicos, mas sim o compartilhamento da expertise da organização para fortalecer e ampliar o impacto do trabalho voluntário em toda a região", explicou.

O Transforma Brasil será o principal canal digital para conectar oportunidades de voluntariado com pessoas dispostas a contribuir com causas importantes. A plataforma não apenas facilitará o acesso a vagas de voluntariado, mas também coordenará os esforços dos voluntários, priorizando áreas de atuação e oferecendo treinamento para garantir respostas mais ágeis e eficazes às necessidades da comunidade.

"Nossa parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul marca um passo significativo em direção a uma sociedade mais engajada e solidária," afirmou Fábio Silva. "Estamos comprometidos em capacitar os cidadãos do Rio Grande do Sul a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, e o Transforma Brasil será a ferramenta essencial para alcançar esse objetivo," completou.

A situação climática no Rio Grande do Sul continua crítica, conforme dados atualizados pela Defesa Civil nesta sexta-feira (17). A contagem das vítimas da pior tragédia climática já registrada no estado aumentou para 154, com o número de desaparecidos mantendo-se em 98. Além disso, há 806 feridos, destacando a urgência e a complexidade dos esforços de resgate e assistência às comunidades afetadas pelas enchentes desde o fim de abril.

Sobre o Transforma Brasil

O Transforma Brasil se destaca como a primeira Plataforma Nacional de Promoção de Voluntariado e Engajamento Cívico. Sua visão audaciosa de transformar o Brasil por meio de seus cidadãos reflete uma missão centrada na mobilização da solidariedade. O movimento promove a conexão entre aqueles que necessitam de auxílio e os indivíduos dispostos a oferecê-lo, estabelecendo assim uma nova cultura de engajamento cívico.

Veja os números da tragédia no Rio Grande do Sul até aqui:

Cidades afetadas: 461

Pessoas em abrigos: 78.165

Pessoas desalojadas: 540.192

Pessoas afetadas: 2.281.830

Feridos: 806

Desaparecidos: 98

Óbitos confirmados: 154

Pessoas resgatadas: 82.666

Animais resgatados: 12.108

