A- A+

Por volta das 15h30 desta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, o grande comboio que carrega o transformador de energia de grandes dimensões de Pernambuco até a Paraíba - pela segunda vez - estacionou no km 53 da BR-101, no bairro de Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O equipamento seguirá até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Igarassu às 5h desta sexta (2).

O transporte será paralisado no sábado (3) e domingo (4), em decorrência das eleições na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte.

O transformador retoma seu trajeto na segunda-feira (5), em direção à Nova Palmeira, na Paraíba, com previsão de chegada ao parque eólico no final da tarde.

Transformador

Idêntico ao primeiro transformador - que realizou o mesmo trajeto em março -, o equipamento possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.

Os caminhões possuem 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura. Somado ao transformador, o conjunto pesa 600 toneladas, distribuídas nos eixos da composição para reduzir o impacto sobre o pavimento.

Muitos espectadores estiveram presentes durante o percurso, que percorreu os municípios do Cabo de Santo Agostinho até Paulista, passando por Jaboatão dos Guararapes, Recife e Olinda, todos na RMR..

"Eu trouxe essas meninas hoje para que elas pudessem ver essa carreta, não só como uma atração a mais, mas também para conhecer a tecnologia e perceber como ela está avançada. Vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico, e, quem sabe, no futuro delas, isso possa despertar o interesse em estudar e entender melhor esse sistema, que é muito importante", comentou a doméstica Liviane Alexandrino, de 39 anos.

Ela levou a filha Debora, de 11 anos, e a vizinha Alice, de 10 anos, para acompanhar a passagem do comboio na passarela da BR-101 em Paulista.

"Não é apenas pelo fato de estarmos aqui passando ou fazendo uma festa, mas sim pela oportunidade de ver de perto a contribuição da modernidade e do avanço tecnológico. Com certeza, isso pode influenciar muito no futuro delas, e talvez até inspirá-las a seguir uma carreira na engenharia", destacou.

Já a doméstica Claudia Ricardo, 43 anos, também levou a família para acompanhar a passagem do comboio gigante. Ela aproveitou a segunda oportunidade para trazer seu filho Noé, de 13 anos, que não conseguiu acompanhar a primeira passagem do transformador.

"Vim trazer a família para ver o segundo transformador. É feriado, e o Noé queria muito vir, então a gente trouxe ele para ver o transformador. Ele não tinha visto o primeiro, mas agora vai ver o segundo", comentou.

Comboio gigante estacionou no km 53 da BR-101, em Paulista | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Veja também