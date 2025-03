Transformador de energia transportado até a Paraíba é 50 vezes mais forte do que o comum

A- A+

Equipamento que chama atenção por onde passa, o transformador de grandes proporções tem levantado questionamentos e curiosidades entre a população. A Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco considera esta a maior carga já transportada por ela na história de Pernambuco.

Veja o vídeo do transporte

A previsão da transportadora Saraiva, que faz o serviço de traslado, é de que o equipamento gigante chegue à Paraíba por volta das 15h30 desta segunda-feira (17).

Ele saiu do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, no último sábado (15), às 8h, partindo do km 94 da BR 101, e chegou ao km 53 da rodovia, no meio da tarde daquele dia.

A previsão era de que chegasse ao estado vizinho ainda no domingo (17), mas devido a manutenções e passagem por viadutos de alta complexidade, o serviço atrasou e foi retomado hoje, às 8h10, quando saiu do posto da PRF, em Igarassu.

Logística

Para transportar o transformador, a PRF empregou uma escolta composta por 12 viaturas e nove motocicletas. Por parte da Saraiva, o serviço conta com uma combinação de veículos composta por três caminhões, dois semirreboques de grandes dimensões e uma base para levar o equipamento.

Transformador chega à Paraíba nesta segunda (17) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A combinação de veículos possui um Peso Bruto Total de 600 toneladas, 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura. Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura. A velocidade média do comboio é de 7 Km/h. Durante o percurso, a PRF criou pontos de controle e direcionou o fluxo de veículos de passeio para vias locais.

Transformador potente

De acordo com Theo Morais, gerente de transportes da Saraiva, esse transformador é mais de 50 vezes mais potente do que os equipamentos tradicionais dessa mesma ordem. O destino final é o parque eólico de Nova Palmeira da CTG Brasil.

Equipamento chega à Paraíba nesta segunda (17) | Foto: Théo Morais/Cortesia

A empresa possui 17 usinas hidrelétricas, tem 11 parques eólicos e está presente em 12 estados brasileiros. A energia eólica é uma das mais antigas do mundo e é gerada a partir da força dos ventos, usada há mais de 3 mil anos.

Fabricado na China, o transformador chegou ao Porto de Suape em janeiro de 2025. Mas a operação já era planejada desde outubro do ano passado.

“O planejamento todo ficou com a Saraiva. O transformador é composto por uma capa de aço polímero e dentro dele tem um núcleo magnético. Esse transformador aumenta a tensão da energia elétrica e joga para a Chesf. Ele tem capacidade de 320 MVA [Mega Volt Ampere]. É mais de 50 vezes maior do que um transformador comum, que tem cerca de 50 KVA”, relatou ele.

Veja também