A- A+

PERNAMBUCO Transformador de energia que irá parar a BR-101 será transportado em veículo com 388 pneus a 7 km/h Com 15 rádios de alto fluxo e medidas de segurança rigorosas, a carga percorre a BR-101 em velocidade reduzida e exige desvios estratégicos ao longo do trajeto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que, neste sábado (15), o transformador que será escoltado de Pernambuco até a Paraíba possui 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura.

Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura. No total, a carga junto aos veículos pesa mais de 600 toneladas.

Seguindo pela BR-101, o equipamento sairá do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, e seguirá até o estado da Paraíba.

Carga transportada irá interromper o trânsito da BR-101 neste sábado (15) | Foto: PRF/Divulgação

Em decorrência do tamanho do objeto, será necessário usar as duas faixas da estrada e percorrer a via a uma velocidade de 7 km/h.

O veículo, que possui 388 pneus, foi fabricado na China, sendo trazido de navio até o Porto de Suape. O maquinário de enorme calibre possui uma extensa faixa de 44 eixos com oito pneus cada, além de três caminhões acoplados para levar toda essa carga.

“Todas as manobras são feitas antes um estudo de viabilidade geométrico em que a gente mapeia toda a estrutura, faz as medições locais dos raios de colatura, do raio interno, do raio externo e do raio de varredura”, revelou Theo Morais, gerente de Transportes da Saraiva, empresa responsável pelo transporte da carga.

O gestor explicou que, além de três operadores, o coordenador de operação, dois policiais rodoviários federais e os três escoltas líderes da Saraiva, as escoltas credenciadas sem CPRF possuem, no total, 15 rádios de alto fluxo. Os rádios disponibilizados para a operação são mais potentes para lidar com problemas de interrupção.

"Caso precise, a informação é crucial. Então, precisamos de fato que não falhe, por isso temos que ter um rádio de alta potência. Tudo isso é feito meses antes, começamos esse projeto 5 meses atrás, em outubro. Fizemos desenhos, a viabilidade, os estudos estruturais, tudo isso resultou em um material com mais de 1.000 páginas”, revelou.

Theo reforça que o motorista segue todo o plano determinado pelos projetistas e engenheiros. A equipe multidisciplinar faz esses estudos e coloca em solução todos os riscos, mitiga os pontos de parada, faz medição de resistência de viaduto e necessidade de escoramento.

Confira alguns pontos de desvio para sair da BR 101:



BR-101 – Km 103 - Charneca – saída da rodovia em direção à BR 101 antiga – Pontezinha – Jaboatão dos Guararapes

BR-101 – Km 82 – Viaduto da Coca-Cola – saída da rodovia em direção à Estrada da Batalha em Jaboatão dos Guararapes

BR-101 – Km 80 – Fórum de Jaboatão dos Guararapes – saída da rodovia em direção a Prazeres

BR-101 – Km 76 – Ibura – saída para a Avenida Dois Rios em direção ao Ipsep

BR-101 – Km 73 – Ibura/Milagres - saída para a Avenida José Rufino

BR-101 – Km 71 – Hospital da Mulher no Curado - saída para a Avenida Abdias de Carvalho

BR-101 – Km 67 – Viaduto da Caxangá – saída para a Avenida Caxangá

BR-101 – Km 64 – Viaduto de Dois Irmãos – saída para a Avenida 17 de agosto

BR-101 – Km 63 – Terminal da Macaxeira – saída para a Avenida Norte

Veja também