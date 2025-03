Transformador de energia: escolta de equipamento gigante atrasa e é retomada nesta segunda (17)

A- A+

Depois de ter virado evento e atraído a curiosidade do público, a escolta de um transformador de energia de grandes dimensões atrasou, por conta da passagem por dois viadutos de alta complexidade e paradas para realização de manutenções.

O trabalho foi retomado na manhã desta segunda-feira (17), a partir do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Igarassu, no km 29 da BR 101.

O transporte do equipamento começou no último sábado (15), às 8h, saindo do km 94 da BR 101, no Cabo de Santo Agostinho, com destino à divisa dos Estados de Pernambuco e da Paraíba. O destino dessa carga é uma planta eólica localizada entre as cidades paraibanas de Nova Palmeira e Campina Grande.

Por conta dos trabalhos, o trânsito está complicado na altura da Polimix. Diversos carros, entre de passeio e de grandes portes, enfrentam dificuldades para trafegar.

A expectativa da PRF é de que o equipamento chegue no Estado vizinho às 16h. Durante o percurso, ainda segundo a corporação, estão programadas paradas em locais estratégicos e seguros para escoamento do fluxo de veículos retidos.

Porte do comboio

A combinação de veículos é composta por três caminhões e dois semirreboques de grandes dimensões, além de uma base onde o transformador é transportado.

O conjunto de veículos possui um Peso Bruto Total de 600 toneladas, 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura.

Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura. A velocidade média da combinação de veículos é de 7 Km/h e, durante o percurso, a PRF cria pontos de controle e direcionar o fluxo de veículos de passeio para vias locais.

O veículo que transporta o transformador possui 388 pneus, foi fabricado na China, sendo trazido de navio até o Porto de Suape. O maquinário de enorme calibre possui uma extensa faixa de 44 eixos com oito pneus cada, além de três caminhões acoplados para levar toda essa carga.

Além de três operadores, o coordenador de operação, dois policiais rodoviários federais e os três escoltas líderes da Saraiva, as escoltas credenciadas sem CPRF possuem, no total, 15 rádios de alto fluxo. Os rádios disponibilizados para a operação são mais potentes para lidar com problemas de interrupção.

