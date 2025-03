Novo transformador gigante será transportado para a Paraíba; saiba quando

A- A+

Os criadores de memes e espectadores da escolta do transformador que fez sucesso na BR 101, do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, até a Paraíba, terão a oportunidade de repetir a cena e assistir novamente ao maior transporte terrestre da história de Pernambuco.

Segundo a transportadora Saraiva, que realizou o trabalho no último final de semana, um outro transformador - com as mesmas proporções e funções - será levado pelo mesmo trajeto, entre abril e maio. O equipamento, fabricado na China, ainda de acordo com a empresa, já está no Porto de Suape.

O primeiro conversor de energia saiu do Cabo de Santo Agostinho, no último sábado (15), às 8h, partindo do km 94 da BR 101. Ele chegou ao km 53 da rodovia, no meio da tarde daquele dia.

A previsão era de que chegasse ao Estado vizinho ainda no domingo (17), mas, devido a manutenções e passagem por viadutos de alta complexidade, o serviço atrasou e foi retomado ontem, às 8h10, quando saiu do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Igarassu. Chegou ao solo paraibano, pela tarde.

Logística

Para transportar o transformador, a PRF empregou uma escolta composta por 12 viaturas e nove motocicletas. Por parte da Saraiva, o serviço conta com uma combinação de veículos composta por três caminhões, dois semirreboques de grandes dimensões e uma base para levar o equipamento.

A combinação de veículos possui um Peso Bruto Total de 600 toneladas, 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura.

Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura. A velocidade média do comboio é de 7 Km/h.

Durante o percurso, a PRF criou pontos de controle e direcionou o fluxo de veículos de passeio para vias locais.

Potência

O equipamento é mais de 50 vezes mais potente do que os equipamentos tradicionais dessa mesma ordem. O destino final é o parque eólico de Nova Palmeira da CTG Brasil.

Fabricado na China, o transformador chegou ao Porto de Suape em janeiro de 2025. Mas a operação já era planejada desde outubro do ano passado.

Veja também