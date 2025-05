Transformador gigante segue viagem com destino à Paraíba, nesta segunda (5)

A- A+

Após parar por defeito hidráulico em Paulista, na última sexta (2), e passar todo o final semana estacionado em uma das faixas da BR 101 Norte, em Abreu e Lima, por conta da eleição municipal suplementar em Goiana, o comboio que transporta um transformador de energia de grandes dimensões de Pernambuco até a Paraíba retoma o transporte nesta segunda (5), a partir das 5h30.

O trajeto desta segunda vai do Km 48 da BR 101, em Abreu e Lima, até o posto da PRF de Igarassu, localizado no Km 29 da BR 101. Na terça-feira (6), o transporte do equipamento começa às 8h da manhã do Km 29 da BR 101, em Igarassu, e chega no final da tarde na divisa com a Paraíba.



A faixa exclusiva de ônibus entre as cidades de Abreu e Lima e Igarassu continuará livre para os veículos de passeio, durante a passagem da escolta pelas cidades. Segundo a PRF, a via de ônibus tem duplo sentido de circulação, mão e contramão, sendo proibido realizar ultrapassagens em todo o trecho.

Transformador

O equipamento é idêntico ao primeiro transportado em março, com 250 toneladas, 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura.



O comboio com destino ao parque eólico da CTG Brasil, em Nova Palmeira, na Paraíba, anda a uma velocidade média de 7 km/h.



A estrutura do comboio tem três caminhões e dois semirreboques, totalizando 113,7 metros de comprimento e 600 toneladas. O transporte da peça interdita o sentido Norte da BR-101 — o tráfego no sentido Sul continua livre. A PRF organiza os bloqueios e orienta os motoristas.

Curiosos

Ontem, algumas pessoas foram ver de perto e registrar imagens do transformador gigante.



O vigilante Luiz, conhecido como “DJ Caverna”, morador de Olinda, tem acompanhado o trajeto do transformador desde o Cabo e pretende ir até o destino final, na Paraíba, de bicicleta. Ele aproveitou para tirar férias para ver o transporte do equipamento.

Vestindo uma camisa com uma foto do primeiro transformador, que também acompanhou de perto, Luiz conta como começou sua aventura.

“Comecei a acompanhar o comboio no Cabo. No transporte do outro transformador, eu saí de Paratibe e fui até a divisa a pé, mas não aguentei porque tive calo no pé. Mas desta vez eu vou de bike até o fim”, disse.

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

O comerciante Nivaldo José da Silva, foi conferir e fotografar o equipamento de perto | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Arnaldo Julio da Silva, comerciante, parou a moto para registrar imagens do transformador gigante | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Arnaldo Julio da Silva, comerciante, parou a moto para registrar imagens do transformador gigante | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

“É importante para trazer o progresso e, pelo menos, energia sustentável”, comentou o comerciante Arnaldo Julio da Silva, 60 anos. Nivaldo José da Silva, 60 anos, também comerciante, também foi conferir de perto o equipamento.

“É uma coisa que a gente nunca viu. Esse transformador enorme indo para a Paraíba.É uma coisa que a gente tem que vir mesmo para ver de perto. Muito bom, muitos pneus, é enorme! É um transformador que vai gerar muita coisa boa”, avaliou.

