TRANSFORMADOR Comboio de transformador gigante para em viaduto em Paulista após problema hidráulico Escolta segue para Igarassu. No fim de semana, transporte será suspenso por conta de eleição em Goiana

O comboio que transporta um transformador de energia de grandes dimensões de Pernambuco até a Paraíba partiu do quilômetro 53 da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no começo da manhã desta sexta-feira (2).

De Paulista, onde o transformador chegou na tarde de quinta-feira (1º), o comboio seguirá nesta sexta-feira até Igarassu, também na RMR.

Na manhã desta sexta-feira, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o transformador chegou ao viaduto do Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, por volta das 6h20.

A composição, no entanto, ainda segundo a PRF, teve um problema no comando hidráulico e está parada na descida do viaduto. O reparo deve durar de duas a três horas.

"As equipes de manutenção já estão trabalhando para fazer o conserto. Quem estava atrás da composição na BR 101 pode sair da rodovia em direção a Arthur Lundgren ou Jardim Paulista, e fazer o retorno para seguir em direção ao Litoral Norte", explicou a polícia.

Por causa da eleição municipal suplementar em Goiana, na Mata Norte do Estado, o transporte será paralisado no sábado (3) e domingo (4).

A retomada do transporte será feita na segunda-feira (5), às 8h, partindo de Igarassu com direção à divisa com a Paraíba, passando pela cidade de Goiana. O comboio anda a uma velocidade média de 7 km/h.

O transporte da peça interdita o sentido Norte da BR-101 — o tráfego no sentido Sul continua livre. A PRF organiza os bloqueios e orienta os motoristas.

O transformador será transportado até o parque eólico da CTG Brasil, em Nova Palmeira, na Paraíba.

O equipamento é idêntico ao primeiro transportado em março, com 250 toneladas, 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura.

A estrutura do comboio tem três caminhões e dois semirreboques, totalizando 113,7 metros de comprimento e 600 toneladas.

