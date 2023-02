Transição para a menopausa não engorda tanto quanto você pensa; entenda

A- A+

No início do ano, muitas pessoas, principalmente as mulheres, iniciam novas rotinas com o objetivo de perder peso. Embora o foco deva estar na mudança de hábitos para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida, e que a perda de peso seja consequência dessas mudanças, a verdade é que ainda existem muitas mulheres obcecadas com o número apontado na balança.

Muitas mulheres de meia-idade culpam o processo de transição da menopausa pelo ganho de peso. Na consulta, é comum chegarem mulheres entre 45 e 55 anos que, de repente, se veem com 12 quilos a mais. Esse “de repente” é a forma como as pacientes costumam verbalizar, mas não é algo que acontece da noite para o dia. Na realidade, o que está acontecendo é um pouco mais complexo, já que uma série de eventos está se acumulando e elevando o risco de aumentar a quantidade de gordura corporal mais do que deveria durante esta etapa vital.

Por um lado, temos a perimenopausa, os anos anteriores à menopausa e que se caracteriza por toda uma série de sintomas, como ondas de calor, distúrbios do sono, do aparelho geniturinário ou distúrbios do humor, para citar alguns. A perimenopausa é frequentemente a primeira a ser culpada pelo ganho de peso. No entanto, estudos mostram que as mulheres tendem a ganhar, em média, entre 2 e 3 quilos de peso durante a transição para a menopausa, embora haja certamente muita variação de indivíduo para indivíduo.

A falta de estrogênio leva a um aumento da gordura corporal, mas também a uma diminuição da massa muscular, de modo que o peso é ligeiramente afetado. O que ocorre, no entanto, é uma mudança na distribuição da gordura corporal. Assim, antes de entrar na perimenopausa, a gordura corporal é distribuída principalmente na área subcutânea das nádegas e quadris, enquanto as mulheres na pós-menopausa tendem a ter uma maior quantidade de gordura total, maior percentual de gordura e acúmulo de gordura no visceral, no abdômen.

Menor gasto de calorias

O efeito da idade sobre o peso pode ser percebido a partir dos 30 anos. Nessa altura, começa a ocorrer uma diminuição progressiva da massa muscular, que se traduz numa taxa metabólica basal mais baixa. Isso significa que queimamos menos calorias em repouso por ter menos músculos.

As mudanças na idade também levam à diminuição da atividade física, que pode ser sutil e imperceptível pela mulher. No entanto, isso tem um efeito acumulado no gasto energético, pois se exercitar ou se movimentar menos volta a afetar a massa muscular, diminuindo sua proporção e contribuindo para essa diminuição da taxa metabólica basal, resultando no aumento da gordura corporal.

Por isso, a atividade física programada, realizada de forma regular, é fundamental para a manutenção da massa muscular na mulher. Curiosamente, o percentual de sedentarismo nas mulheres aumenta a partir dos 35 anos. De fato, metade das mulheres entre 45 e 64 anos não pratica atividade física em nenhum dia da semana.

Assim, até o momento, a maior parte da literatura científica apoia a teoria de que o ganho de peso em mulheres maduras se deve principalmente ao aumento da idade e às mudanças no estilo de vida, e que à queda de estrogênio causada pela menopausa não produz ganho de peso significativo após o ajuste para idade.

Outro fator importante que pode contribuir para o aumento da gordura corporal durante a transição para a menopausa são os distúrbios do sono característicos dessa fase. Além disso, se as ondas de calor e suores noturnos forem recorrentes, a falta de descanso pode causar aumento da fadiga e diminuição da atividade física, espontânea ou programada.

A labilidade emocional, ou instabilidade emocional, é outro sintoma característico da transição para a menopausa. As alterações de humor podem interferir na adoção de hábitos saudáveis e contribuir para o ganho de peso, seja usando a comida como válvula de escape para as emoções, seja não encontrando motivação ou vontade de praticar exercícios ou se alimentar adequadamente de forma saudável.

Parece que a mulher madura tem todo um cenário contrário para manter seu peso dentro de uma faixa que lhe permita viver com saúde e qualidade de vida. No entanto, é possível alcançar um peso saudável quando a abordagem para o gerenciamento da perda de peso é multifatorial: dieta, exercícios físicos e suporte psicológico para facilitar a mudança de hábitos.

Por tudo isso, é importante se conscientizar e ajustar a alimentação e a atividade física de forma consciente, entendendo as mudanças que ocorrem no corpo e que a perda de peso, mais do que um fim em si, é resultado do autocuidado e de um estilo de vida saudável.

Uma prioridade global

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas da Espanha, a porcentagem de mulheres que sofrem de sobrepeso e obesidade começa a aumentar consideravelmente a partir dos 35 anos. Se dos 35 aos 44 anos 31% das mulheres estão com sobrepeso e 13%, obesas, os números sobem para 37% e 15%, respectivamente, na faixa etária em que ocorre a menopausa, entre 45 e 54 anos.

O fato de quase metade das mulheres nesta faixa etária apresentarem excesso de peso ou obesidade põe em xeque o bem-estar de uma parte muito importante da população, pelas graves consequências que podem ter a longo prazo para a saúde.

A obesidade é uma doença crônica complexa. É caracterizada por um excesso anormal de gordura corporal que afeta negativamente a saúde física e mental da pessoa que a sofre. O grande impacto que tem na saúde a elevou ao topo dos problemas de saúde pública em todo o mundo. Ser obeso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer (mama, endométrio, ovário) ou osteoartrite. Portanto, sua prevenção e tratamento são uma prioridade global.

*Raquel Bernácer é nutricionista, mestre em Nutrigenômica e Nutrição Personalizada e mestranda em Nutrição, Medicina e Saúde Hormonal da Mulher pela Universidade de Múrcia

