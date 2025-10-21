A- A+

Recife Trânsito de Afogados tem mudanças na circulação da Rua Cosme Viana; confira Alterações têm o objetivo de melhorar a segurança viária e o aumento das travessias de pedestres

O trânsito de Afogados, na Zona Oeste do Recife, está com mudanças a partir desta terça-feira (21).

As alterações na circulação são na Rua Cosme Viana e têm o objetivo de melhorar a segurança viária e aumentar as travessias de pedestres.

Victor Bush/CTTU

A mudança é realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

A conclusão da intervenção, com a implantação dos elementos de urbanismo tático, está prevista para a sexta-feira (24).

O projeto foi desenvolvido a partir de estudos de monitoramento de fluxo de veículos e pedestres, que identificaram conflitos recorrentes entre condutores e quem se desloca a pé, especialmente no cruzamento entre a Rua Cosme Viana e a Rua Coronel Alfredo Duarte.

De acordo com a CTTU, as análises mostraram que a geometria atual da via favorece conversões inseguras e áreas de difícil travessia.

A mudança de circulação terá o objetivo de ordenar o fluxo de veículos na Rua Cosme Viana, na interseção entre as ruas Professor Frederico Curió e Coronel Alfredo Duarte. Com o novo projeto, os condutores que estiverem na Rua Cosme Viana poderão acessar a Estrada dos Remédios pela Rua Professor Frederico Curió.

Já os que estiverem na Estrada dos Remédios poderão acessar a Rua Cosme Viana pela Rua Coronel Alfredo Duarte.

Durante os primeiros dias de mudança, agentes de trânsito da CTTU estarão no local orientando os cidadãos sobre as novas rotas de circulação. A operação contará com reforço na sinalização horizontal e vertical, de modo a garantir a segurança e a previsibilidade da nova configuração viária.

Em caso de dúvidas, os cidadãos também podem acessar o teleatendimento da CTTU, que é gratuito e 24h no número 0800.081.1078.,

Próxima etapa

A etapa seguinte, a partir desta quarta (22) até sexta, incluirá a implantação dos elementos de urbanismo tático, com pintura colorida no pavimento, balizadores e novas faixas de travessia, promovendo um redesenho urbano voltado às pessoas.

O objetivo é aumentar as áreas destinadas aos pedestres, melhorar as travessias e reduzir as velocidades praticadas pelos veículos, tornando a Rua Cosme Viana mais segura e agradável para todos os seus usuários.

O urbanismo tático é uma estratégia de baixo custo e alto impacto que permite transformar espaços urbanos rapidamente, testando soluções que reduzem riscos e salvam vidas.

Segundo estudo da CTTU, em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), áreas que receberam projetos de redesenho urbano apresentaram redução de 37,7% nos sinistros de trânsito com vítimas.

A presidente da CTTU, Taciana Ferreira, destacou a alteração realizada na via.

“O urbanismo tático nos permite repensar o uso do espaço público, ampliando as áreas de pedestres, ajustando velocidades e reduzindo os riscos de sinistros. Nosso objetivo é construir uma cidade mais segura, inclusiva e agradável para quem vive e circula nela”, afirmou.

A ação integra as políticas do Recife alinhadas ao Sistema Seguro e à Visão Zero, que têm como meta eliminar mortes e lesões graves no trânsito por meio de um planejamento urbano centrado nas pessoas. Com a conclusão do projeto, a Rua Cosme Viana passará a oferecer um ambiente mais seguro, acessível e acolhedor, promovendo a convivência harmoniosa entre pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas.

Com informações da assessoria

