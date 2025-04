Recife: eventos esportivos e obra alteram o trânsito de Boa Viagem neste fim de semana

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais de trânsito para este fim de semana em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, devido a uma obra da Compesa e a eventos esportivos do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A primeira alteração aconteceu na manhã desta sexta-feira (4), na avenida Domingos Ferreira, próximo à rua Unisol, onde uma faixa da via está bloqueada. A interdição acontece por causa de uma obra da Compesa de implantação de uma rede coletora de esgoto no local. Segundo o órgão, o serviço seguirá até as 17h da segunda-feira (7).

No sábado (5), às 14h, acontece a 4ª Caminhada Estadual pela Conscientização do Autismo, com percurso pela Orla de Boa Viagem. A concentração será no Terceiro Jardim do Pina, seguindo até o Primeiro Jardim. Para garantir a segurança dos participantes, a via será parcialmente bloqueada a partir das 13h30, até o fim do evento.

Já no domingo (6), às 6h, acontece a corrida e caminhada Autismo Run, também em Boa Viagem. A largada será no Segundo Jardim, seguindo pela avenida Boa Viagem, rua Comendador Morais e rua do Jaú, até a avenida Brasília Formosa. Durante o percurso, haverá bloqueios parciais até as 8h, horário previsto para o encerramento.

Durante todos os eventos e a obra, agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão nos locais para auxiliar a população. Em caso de dúvidas, o teleatendimento gratuito do órgão está disponível 24 horas por dia pelo número 0800 081 1078.

