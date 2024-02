A- A+

LITORAL SUL DE PERNAMBUCO Trânsito deve aumentar nas rotas do Atlântico e dos Coqueiros durante o Carnaval Rotas alternativas reúnem rodovias que dão acesso às praias do Litoral Sul do Estado

Com a proximidade do feriado carnavalesco, o movimento de veículos com destino às praias do Litoral Sul tem a tendência de aumentar significativamente. Administradas pela Monte Rodovias, a Concessionária Rota do Atlântico (CRA) e a Concessionária Rota dos Coqueiros (CRC), na Região Metropolitana do Recife, reúnem rodovias importantes que dão acesso às praias do Litoral Sul do Estado e também à Reserva do Paiva, muito procuradas como rotas alternativas durante a festa.

Além do Complexo de Suape, a Rota do Atlântico é a principal porta de entrada para praias badaladas como Porto de Galinhas, Muro Alto e Maracaípe.

"A Braztoa [Associação Brasileira das Operadoras de Turismo] divulgou uma pesquisa que aponta Porto de Galinhas como destino mais procurado no Carnaval. Isso reflete na nossa taxa de ocupação hoteleira, que tem como previsão média atual de 82%, podendo chegar na totalidade", diz o presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, Eduardo Tiburtius. Segundo a CRA, a expectativa é de que, aproximadamente, 135 mil veículos circulem na rodovia, gerando um aumento, em média, de 16% acima do tráfego diário.

Já a Rota dos Coqueiros, que liga os municípios de Jaboatão dos Guararapes ao Cabo de Santo Agostinho, onde ficam localizadas praias como Calhetas, Itapuama e a do Paiva, estima que cerca de 69 mil veículos transitem na rodovia, desta quinta (8) à Quarta-feira de Cinzas (14), um aumento em torno de 37% do tráfego médio diário na área.

Para evitar filas no pedágio, os usuários podem realizar o pagamento através do débito por aproximação, que torna o atendimento mais rápido. Além disso, há a opção das pistas automáticas, na qual os usuários que possuem TAG podem passar pela praça de pedágio sem a necessidade de parar.

Também há a alternativa de utilização das cabines de autoatendimento. Sinalizada em verde, o próprio usuário realiza o pagamento do pedágio. As concessionárias também conta com serviços de papa-fila, possibilitando o pagamento da tarifa antes da chegada na cabine.

As vias possuem serviços aos usuários como guinchos para reboque de veículos, ambulância, carro-pipa e monitoramento viário, 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Veja também

GUERRA EUA confirma novos ataques a mísseis huthis no Iêmen