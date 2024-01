A- A+

MOBILIDADE URBANA Trânsito do Centro do Recife muda temporariamente a partir deste sábado (5); confira as aterações Alteração acontecerá por conta de obras de drenagem no bairro da Boa Vista

Uma obra de drenagem que será realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) no bairro da Boa Vista deverá modificar o trânsito na região central do Recife a partir deste sábado (5). A previsão é de que a intervenção dure cerca de 40 dias.

A alteração foi comunicada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU). De acordo com o órgão, a Rua Manoel Borba será interditada no trecho entre a Rua Gonçalves Maia e a Rua das Ninfas.

Para garantir a fluidez do trânsito durante a interdição, a Rua do Progresso terá seu sentido invertido também no trecho entre a Rua das Ninfas e a Rua Gonçalves Maia.

Com a inversão, a fiscalização eletrônica da Rua Gonçalves Maia será desativada com o objetivo de permitir que os veículos acessem o trecho da Rua do Progresso através da Rua das Ninfas.

Expectativa é que a obra seja encerrada em 40 dias | Foto: Divulgação

