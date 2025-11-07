Trânsito do Recife é alterado no domingo (9) para eventos esportivos

A- A+

Neste domingo (9), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema de trânsito para a Corrida da OAB Pernambuco - CAAPE Criando Conexões, e para a 4ª edição do passeio ciclístico Bike Romaria.

Durante os eventos, que acontecem nas Zonas Sul e Norte do Recife, ocorrerão bloqueios itinerantes em pontos estratégicos, acompanhados por agentes da autarquia, com o objetivo de organizar a circulação de condutores e pedestres.

A CTTU orienta que os condutores planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização temporária instalada para a realização do evento. Todos os bloqueios serão desfeitos de forma progressiva conforme o avanço dos atletas. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Corrida/Zona Sul

A corrida tem início no estacionamento do Shopping Recife. Os atletas seguem no contrafluxo pela pista leste da Rua Dom João VI, atravessam a Ponte do Jordão e continuam pela pista oeste da Rua Dom João VI. Em seguida, acessam a Via Mangue, seguem até a Praça Marquês de Marcantônio Vilaça e retornam ao ponto de partida, no estacionamento do shopping. Segundo a organização do evento, o encerramento das atividades está previsto para 9h30.

Durante a prova, alguns desvios de trânsito serão realizados na Ponte Governador Paulo Guerra. Dessa forma, os condutores que desejarem acessar a Via Mangue deverão seguir pela Avenida Herculano Bandeira. Já na Avenida República do Líbano, o tráfego será direcionado para a Rua Barão de Santo Ângelo. Além disso, a Avenida Dom João VI será interditada nos acessos às ruas José da Silva Lucena e Soldado Sinésio de Aragão. A Avenida Desembargador José Neves também terá alterações: o trânsito será desviado para a Rua Desembargador João Paes, antes do Túnel Augusto Lucena (no sentido Centro), e haverá um bloqueio na entrada da Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras.

Passeio ciclístico/Zona Norte

Ainda na manhã do domingo (9), as vias da Zona Norte da capital pernambucana vão receber mais uma edição do passeio ciclístico Bike Romaria. A saída será do Parque da Jaqueira, na Avenida Rui Barbosa, com concentração às 6h e partida às 7h.

A pedalada seguirá pelas Avenidas Agamenon Magalhães e João de Barros, Rua Álvares de Azevedo, Avenida Rosa e Silva, Estrada do Arraial, Rua da Harmonia, Avenida Norte e Rua Itacoatiara (subida dos veículos) até chegar ao Alto do Morro da Conceição.

