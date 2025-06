A- A+

Recife Trânsito é alterado no bairro dos Aflitos para Corrida da Fogueira neste domingo (29) A largada está prevista para as 5h30, com início da operação a partir das 5h e encerramento estimado às 10h

Neste domingo (29), a 53ª edição da Corrida da Fogueira acontece no bairro dos Aflitos, na Zona Norte de Pernambuco. Para facilitar a realização do evento, serão realizadas algumas mudanças no trânsito.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que as modificações no tráfego serão realizadas a partir das 5h, com previsão de encerramento às 10h. A corrida deve começar às 5h30.

O ponto de saída e chegada das provas será o Estádio dos Aflitos, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Os atletas poderão optar por trajeto de 5,7 km ou de 10 km.

No percurso de 5,7 km, os participantes sairão da Avenida Conselheiro Rosa e Silva e seguirão pela Rua Padre Roma, Avenida Norte, Rua Afonso Batista, Rua da Hora e retornarão ao ponto de partida.

Já no trajeto de 10 km, os corredores continuam após a Avenida Norte pelas ruas Coelho Leite, dos Palmares, Carlos Chagas, Avenida João de Barros e Rua da Hora, voltando à Rosa e Silva até o estádio.

A operação contará com agentes de trânsito e orientadores posicionados ao longo do percurso.

Durante toda a operação, os bloqueios viários serão implementados de forma temporária e desfeitos à medida que o evento for encerrado.

A orientação da CTTU é para que os condutores busquem rotas alternativas, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU por meio do teleatendimento gratuito, que funciona 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

