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Mobilidade Trânsito em Casa Forte passará por mudanças neste fim de semana para 48ª Festa da Vitória Régia Operação começa nesta sexta-feira (6) e segue até o domingo (8), em Casa Forte

O trânsito no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, passará por alterações neste fim de semana devido à 48ª Festa da Vitória Régia. O evento tem início nesta sexta-feira (6), e seguirá até o domingo (8).

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que os bloqueios terão início a partir das 15h, com exceção do domingo (8), quando as intervenções começarão mais cedo, às 6h.

Durante a festividade, os condutores que passam pela Avenida Dezessete de Agosto não poderão acessar diretamente a Rua da Praça de Casa Forte.

Como alternativa, os motoristas podem seguir em frente e entrar na Estrada das Ubaias. Em seguida, será necessário acessar a Estrada do Encantamento e, depois, virar na Rua Jerônimo de Albuquerque para chegar à praça.

Já no caso do acesso às ruas Visconde de Ouro Preto e Jacó Velosino, que também levam à praça, o acesso será permitido apenas aos moradores.

Para entrar ou sair dessas vias, será necessário apresentar comprovante de residência aos agentes de trânsito. Durante o evento, ambas as ruas funcionarão em mão dupla para facilitar o deslocamento dos residentes.

A CTTU comunicou que, durante os três dias de evento, mais de 60 agentes de trânsito estarão mobilizados na região para orientar os condutores, organizar a circulação e promover a segurança viária.

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