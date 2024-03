A- A+

FERIADÃO Trânsito lento complica volta pra casa, na BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife Sinistro com caminhão causou pontos de retenção

uem volta para a capital pernambucana, neste domingo (31), e passa pela BR-232, na altura do Atacado dos Presentes, no Curado, Zona Oeste do Recife, vai encontrar dificuldade para trafegar, no sentido Interior-Recife.

Um sinistro de trânsito, no final da noite do sábado (30), com um caminhão Volvo, de uma transportadora, no KM-6, causou congestionamento na rodovia. Apesar de o veículo ter sido retirado, ao meio-dia de hoje, por um reboque, o fato atrai a curiosidade dos motoristas, o que contribui para que o trânsito fique lento no local.

A BR-232 é a principal rota de quem sai do Agreste, Sertão e das Matas Norte e Sul. As lombadas eletrônicas, administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagens, estão ligadas normalmente. Para quem sai do Recife, no sentido Interior, o trânsito flui normalmente na BR-232, sem pontos de retenção.

Motorista está bem

O condutor do caminhão que tombou na pista foi identificado como Honório. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, após sentir dores no peito, mas já foi liberado e está se recuperando em casa.

Trabalho da PRF

Desde a sexta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal está pondo em prática a Operação Semana Santa, para reduzir a violência no trânsito, conscientizando e gerando segurança para quem viaja nesse período.

Durante o feriado prolongado, há aumento de tráfego nas principais rodovias de Pernambuco, são elas: BRs 232, 104, 423 e 428, que levam ao Agreste e Sertão do Estado.

O foco da operação está na fiscalização sobre o excesso de velocidade, onde a equipe atua com radares móveis, e através de campanhas educativas para conscientizar os motoristas e diminuir mortos e feridos. A falta do cinto de segurança, embriaguez ao volante, uso do celular na direção e o combate à criminalidade também estão no alvo das abordagens.

Veja dicas para viajar em segurança:

- Planejar a viagem com antecedência;

- Respeitar os limites de velocidade;

- Manter os faróis acesos;

- Garantir que todos no veículo usem o cinto de segurança;

- Não usar o aparelho celular ao volante;

- Ultrapassar somente em local permitido e com segurança;

- Não misturar álcool e direção.

Veja também

VOLTA PRA CASA BR-101, no bairro de Comportas, em Jaboatão, tem trânsito tranquilo neste domingo (31)