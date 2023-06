A- A+

Pernambuco Trânsito na BR-232, na chegada à RMR, flui sem interrupções no início da tarde deste domingo (25) Ao longo do feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza uma operação especial nas rodovias federais

A volta para casa de quem pegou a BR-232 no retorno das festas de São João, neste domingo (25), ainda é tranquila. No início da tarde, o trânsito na altura do Atacado dos Presentes, km-15 da rodovia, na altura do bairro do Curado, flui nos dois sentidos (Região Metropolitana do Recife e interior).





Ao longo do feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza uma operação especial nas rodovias federais, em especial na BR-232. O esquema, que ainda se estende ao longo deste domingo, tem como foco ações de prevenção e fiscalização para garantir o fluxo e a segurança dos condutores e passageiros.



