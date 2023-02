A- A+

Carnaval 2023 Trânsito no Bairro do Recife muda durante o Carnaval; veja as interdições Pontes que dão acesso ao polo central do Carnaval do Recife terão bloqueios

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) apresentou, nesta segunda-feira (13), o esquema de segurança viária para o Carnaval do Recife de 2023. As ações, que começam a ser executadas na quinta-feira (16), envolvem bloqueios de algumas das principais vias de acesso ao Bairro do Recife, onde está localizado o polo principal do Carnaval recifense, o Marco Zero.

Na quinta (16), dia que antecede a abertura da festa na capital pernambucana, a CTTU afirma que, a princípio, não haverá interdições. No entanto, caso seja registrado um tráfego intenso pelas vias do Bairro do Recife, bloqueios pontuais serão instalados na Ponte Giratória, de modo que os veículos vindos do Cais de Santa Rita serão desviados para a Avenida Martins de Barros. Ainda, todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa, localizada nas proximidades do palco do Marco Zero, serão interditados.

Na sexta (17), data que marca o início oficial das festividades na cidade, todas as vias do Bairro do Recife serão interditadas para veículos a partir das 14h. A Avenida Cais do Apolo será a única liberada para tráfego misto (até a altura da Caixa Econômica Federal).



Nas pontes que dão acesso ao Bairro do Recife, agentes de trânsito também realizarão bloqueios. As pontes Maurício de Nassau, Giratória e Buarque de Macedo serão interditadas das 14h da sexta-feira às 7h da Quarta-Feira de Cinzas (22). De acordo com a CTTU, a Ponte Giratória só será liberada para abastecimento, veículos da limpeza urbana e condutores que trafegam com destino ao estacionamento do Paço Alfândega.

A Ponte do Limoeiro, um dos principais acessos ao bairro, ficará aberta enquanto as vagas de estacionamento – disponibilizadas na Prefeitura do Recife, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e no Tribunal Regional Federal (TRF) – estiverem disponíveis. A CTTU diz, ainda, que a Ponte do Limoeiro terá uma via exclusiva para o Expresso da Folia.

Já a Ponte Princesa Isabel será bloqueada a partir das 7h do sábado (18); táxis e ônibus poderão trafegar pela via. Os ônibus que passam pela Princesa Isabel, segundo a CTTU, seguirão pelas Rua do Sol, Rua Siqueira Campos e Rua do Imperador Dom Pedro II ou Avenida Martins de Barros. Já os táxis seguirão o seguinte trajeto: Rua do Sol, Avenida Dantas Barreto, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II ou Avenida Martins de Barros.

De acordo com Nilton Prazeres, gerente geral de Fiscalização e Operações da CTTU, a estratégia considerou um possível aumento no fluxo de pedestres e veículos nas principais vias da região central. “Sabemos que, após dois anos sem Carnaval, o movimento de veículos será potencializado. Fizemos um corredor especial para o Expresso da Folia, pontos especiais para táxis e rotas para aplicativos. Foi um planejamento de circulação pensado para garantir um menor impacto na fluidez”.

Além das interdições, a CTTU anunciou que será proibido estacionar nas vias do Bairro do Recife. Durante a Folia de Momo, cerca de 400 agentes e orientadores de trânsito atuarão para garantir a mobilidade em pontos estratégicos.

Ponte Duarte Coelho

A Ponte Duarte Coelho será bloqueada a partir das 22h desta terça-feira (14) para a montagem do Galo Gigante. O bloqueio dura até a Quarta-feira de Cinzas (22), quando a alegoria será desmontada. A Secretaria de Política Urbana e Licenciamento (Sepul) e a CTTU anunciaram, ainda, que outros bloqueios serão feitos na região central do Recife para o desfile do Galo da Madrugada, que acontece no Sábado de Zé Pereira.

