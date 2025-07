A- A+

Mobilidade Trânsito no Cais José Estelita sofre mudanças a partir desta quarta (2); confira Os dois sentidos da pista serão fechados para a construção do novo parque urbano do Recife

Tem início, às 7h desta quarta-feira (2), o funcionamento do novo sistema viário do Cais José Estelita, na área central do Recife. A partir de agora, os dois sentidos da pista da Avenida José Estelita vão ser fechados para a construção do novo parque urbano da capital pernambucana, que contará com dez hectares de área pública.

Com a novidade, o fluxo de veículos será dirigido para as faixas que foram construídas nos prédios do Projeto Novo Recife. Serão três faixas para cada sentido.

"Serão três novas faixas: três no sentido Zona Sul-Centro e outras três sentido Centro-Zona Sul. Toda essa infraestrutura construída garante quase 10 hectares que vão ter utilização pública (a partir dos novos parques que serão feitos), tanto na área da margem da bacia do rio Pina quanto na área da Memória Ferroviária, que já faz divisa com a Avenida Sul", explicou o prefeito João Campos.

"Essas ações de área pública são mitigação da iniciativa privada. Tem mais de R$ 120 milhões em obra que o privado está fazendo para fins de utilização pública, que foi uma pactuação do projeto aprovado pela Prefeitura. Então, a partir de amanhã será liberado esse novo viário e já será iniciada a construção de um dos novos parques da cidade para essa área", seguiu o gestor.

Serão duas avenidas paralelas, uma mais próxima à Bacia do Pina, no sentido Zona Sul-Centro; e outra no sentido Centro-Zona Sul.

Os condutores que vêm do Centro em direção à sentido Zona Sul terão que desviar o caminho logo após os armazéns do Cais José Estelita para a nova via. Já os que vêm no sentido oposto pegam o desvio ao passar do Cabanga Iate Clube.

Cais José Estelita sofre alteração no trânsito. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Ainda segundo a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, a presença de retornos entre quadras vai facilitar a redistribuição do fluxo e reduzirá deslocamentos desnecessários. O sistema também contará com ciclovias e calçadas mais largas e niveladas com impacto direto na fluidez viária.

Quando o novo parque for entregue, haverá o prolongamento da Avenida Dantas Barreto, criando um eixo direto entre a Praça da República e o mar, com travessia nivelada para pedestres, permitindo que quem caminhe pelas calçadas da Dantas Barreto siga diretamente até a orla.



Todas as intervenções viárias foram realizadas pelos empreendedores do projeto imobiliário localizado no entorno, com custo total de R$ 50 milhões.

“Além da melhoria na fluidez e conectividade entre o Centro e a Zona Sul da cidade, o projeto traz um novo tratamento para a mobilidade ativa, através da criação de novas calçadas, travessias elevadas e novas ciclovias”, explica a presidente da CTTU, Taciana Ferreira. Agentes e orientadores de trânsito estarão no local durante os primeiros dias da mudança.

