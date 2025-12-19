Sex, 19 de Dezembro

Mudanças

Trânsito no Centro do Recife terá esquemas especiais para corridas de rua no fim de semana

CTTU monta operações no sábado (20) e domingo (21) para garantir segurança viária

CTTU prepara esquemas especiais de trânsito para eventos esportivos do final de semana CTTU prepara esquemas especiais de trânsito para eventos esportivos do final de semana  - Foto: Alexandre Aroeira /Arquivo Folha de Pernambuco.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai realizar esquemas especiais de mobilidade no Centro da cidade neste sábado (20) e domingo (21), em razão de duas corridas de rua programadas para o fim de semana. As operações contarão com agentes e orientadores de trânsito ao longo dos percursos.

Corrida Viva + Carrilho acontece no sábado

No sábado (20), a Terceira Corrida Viva + Carrilho terá largada às 16h, no Forte do Brum. A programação inclui caminhada de 5 km e corrida de 10 km. O percurso passa por vias como Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Norte e Cais do Apolo, com retorno ao ponto inicial.

Durante o evento, haverá bloqueios temporários e controle do tráfego conforme a passagem dos participantes.

Prova do Sindfort-PE será realizada no domingo

Já no domingo (21), a Primeira Corrida Sindfort-PE terá largada às 6h, na Rua da Aurora, na altura do Monumento ao Manguebeat. A prova terá percurso de 5 km, passando pela Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo e Ponte Buarque de Macedo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloqueios serão desfeitos gradualmente

Segundo a CTTU, todos os bloqueios serão liberados de forma progressiva após o encerramento das corridas. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia.

Serviço

Esquemas de trânsito para corridas de rua
Quando:
- Sábado (20), a partir das 16h
- Domingo (21), a partir das 6h
Onde: Centro do Recife
Informações: Teleatendimento CTTU - 0800.081.1078

Com informações da assessoria

