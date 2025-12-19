Trânsito no Centro do Recife terá esquemas especiais para corridas de rua no fim de semana
CTTU monta operações no sábado (20) e domingo (21) para garantir segurança viária
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai realizar esquemas especiais de mobilidade no Centro da cidade neste sábado (20) e domingo (21), em razão de duas corridas de rua programadas para o fim de semana. As operações contarão com agentes e orientadores de trânsito ao longo dos percursos.
Leia também
• Recife: mulher é agredida por ex-marido em salão em Boa Viagem e relata "relação conturbada"
• Natal Ambulatório Neurodivergente reúne crianças em celebração no Hospital dos Servidores
• Linhas especiais do Grande Recife Consórcio atendem Réveillon 2025/2026 na Praia do Pina
Corrida Viva + Carrilho acontece no sábado
No sábado (20), a Terceira Corrida Viva + Carrilho terá largada às 16h, no Forte do Brum. A programação inclui caminhada de 5 km e corrida de 10 km. O percurso passa por vias como Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Norte e Cais do Apolo, com retorno ao ponto inicial.
Durante o evento, haverá bloqueios temporários e controle do tráfego conforme a passagem dos participantes.
Prova do Sindfort-PE será realizada no domingo
Já no domingo (21), a Primeira Corrida Sindfort-PE terá largada às 6h, na Rua da Aurora, na altura do Monumento ao Manguebeat. A prova terá percurso de 5 km, passando pela Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo e Ponte Buarque de Macedo.
Bloqueios serão desfeitos gradualmente
Segundo a CTTU, todos os bloqueios serão liberados de forma progressiva após o encerramento das corridas. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia.
Serviço
Esquemas de trânsito para corridas de rua
Quando:
- Sábado (20), a partir das 16h
- Domingo (21), a partir das 6h
Onde: Centro do Recife
Informações: Teleatendimento CTTU - 0800.081.1078
Com informações da assessoria