Mudanças Trânsito no Centro do Recife terá esquemas especiais para corridas de rua no fim de semana CTTU monta operações no sábado (20) e domingo (21) para garantir segurança viária

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai realizar esquemas especiais de mobilidade no Centro da cidade neste sábado (20) e domingo (21), em razão de duas corridas de rua programadas para o fim de semana. As operações contarão com agentes e orientadores de trânsito ao longo dos percursos.

Corrida Viva + Carrilho acontece no sábado

No sábado (20), a Terceira Corrida Viva + Carrilho terá largada às 16h, no Forte do Brum. A programação inclui caminhada de 5 km e corrida de 10 km. O percurso passa por vias como Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Norte e Cais do Apolo, com retorno ao ponto inicial.

Durante o evento, haverá bloqueios temporários e controle do tráfego conforme a passagem dos participantes.

Prova do Sindfort-PE será realizada no domingo

Já no domingo (21), a Primeira Corrida Sindfort-PE terá largada às 6h, na Rua da Aurora, na altura do Monumento ao Manguebeat. A prova terá percurso de 5 km, passando pela Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo e Ponte Buarque de Macedo.

Bloqueios serão desfeitos gradualmente

Segundo a CTTU, todos os bloqueios serão liberados de forma progressiva após o encerramento das corridas. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia.

Serviço

Esquemas de trânsito para corridas de rua

Quando:

- Sábado (20), a partir das 16h

- Domingo (21), a partir das 6h

Onde: Centro do Recife

Informações: Teleatendimento CTTU - 0800.081.1078

Com informações da assessoria

