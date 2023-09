A- A+

trânsito Trânsito tranquilo na volta do feriadão neste domingo (10); confira as principais rotas Quem veio do Litoral Sul encontrou trânsito fluindo ao retornar durante a manhã

Quem emendou o feriado de 7 de setembro com o fim de semana e resolveu voltar para casa na manhã deste domingo (10) teve um retorno tranquilo, especialmente, quem foi curtir alguma das praias do Litoral Sul do estado. Por volta das 11h30, a PE-60, na altura da entrada/saída da praia de Gaibu, registrava fluxo intenso, porém tranquilo.

A BR-101, na altura do Km-90, tambémregistrou trânsito fluindo com normalidade | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com oficiais do Posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) Suape – que abrange de Jaboatão dos Guararapes a Sirinhaém –, não houve registros de acidentes ou quaisquer outras ocorrências na região, tanto na ida quanto na volta do feriadão. A circunscrição é responsável pelo controle do tráfego que dá acesso a praias como Porto de Galinhas, Serrambi, São José da Coroa Grande, Muro Alto, Tamandaré.



Em Jaboatão, na BR-101, na altura do Km-90, também era tranquilo o fluxo de carros durante esta manhã.

Veja também

RESGATE Resgate de espeleólogo americano doente a mais de 1.100 m de profundidade continua