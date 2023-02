Trânsitos de Recife e Olinda sofrem mudanças no Carnaval; veja o que muda

Durante o Carnaval, as principais vias de acesso ao Bairro do Recife e ao Sítio Histórico de Olinda – principais polos da Folia na Região Metropolitana – têm mudanças de trânsito.



Na capital pernambucana, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) anunciou que todas as vias do Bairro do Recife ficam bloqueadas para passagem de veículos, exceto a Avenida Cais do Apolo até a altura da Caixa Econômica, que está liberada para o tráfego misto de veículos. É proibido estacionar nas ruas do bairro.



Nas pontes que dão acesso ao Recife Antigo, onde está localizado o Polo Marco Zero, agentes de trânsito também realizam bloqueios. As pontes Maurício de Nassau, Giratória e Buarque de Macedo serão interditadas das 14h da sexta-feira às 7h da Quarta-Feira de Cinzas (22). Apenas os condutores que forem utilizar o estacionamento do Paço Alfândega terão acesso à Ponte Giratória. Diariamente, das 6h às 12h, a Giratória será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.



A partir do sábado (18), às 7h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos, exceto para táxis e ônibus. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.



Já a Ponte do Limoeiro ficará aberta enquanto as vagas de estacionamento – disponibilizadas na Prefeitura do Recife, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e no Tribunal Regional Federal (TRF) – estiverem disponíveis. A Ponte do Limoeiro terá uma via exclusiva para o Expresso da Folia e permitirá a circulação de táxis e veículos de aplicativos.

Galo da Madrugada

Para o Sábado de Zé Pereira (18), dia do desfile do Galo da Madrugada, um esquema especial será colocado em prática. Além dos bloqueios feitos ao longo da semana nas imediações da Ponte Duarte Coelho, onde fica o Galo Gigante, vias como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial estarão interditadas durante o desfile da agremiação. A Avenida Sul terá um bloqueio parcial nas proximidades da Rua General Estilac Leal (sentido cidade, no antigo pontilhão).



Haverá, ainda, bloqueios no Viaduto Capitão Temudo, nas alças que dão acesso à Rua Imperial. Como alternativa, os acessos ao bairro de Afogados serão feitos pelas seguintes vias: Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal.

A terceira etapa da Operação Galo da Madrugada, que terá início às 6h do Sábado de Zé Pereira (18), prevê os bloqueios da Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo. Outra rua bloqueada será a Princesa Isabel, a partir do cruzamento com a Rua do Hospicio. Os bloqueios das fases 2 e 3 são temporários e serão desfeitos após o sábado de Zé Pereira. As obstruções feitas exclusivamente para o Galo seguem até as 20h do sábado.

Olinda

Em Olinda, agentes de trânsito fazem um total de 29 bloqueios fixos e 8 bloqueios móveis nos acessos ao Sítio Histórico. Confira os pontos:

BF01 - PE 15 x Rua Duarte Coelho;BF02 - Rua do Piza;BF03 - Av. Beira Rio (Varadouro);BF04 - Travessa Santo Antônio;BF05- Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas;BF06 - 1ª Travessa Joaquim Nabuco;BF07 - Rua da Boa Hora;BF08 - Rua Maria Teresa Beltrão;BF09 - Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante;BF10 - Rua Bica dos Quatro Cantos;BF11 - Rua Severino José Ramalho;BF12 - Rua José Ramalho;BF13 - Rua Bartolomeu de Medeiros;BF14 - Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe;BF15- Rua de São João;BF16 - Rua Ilma Cunha;BF17 - Rua Dom Bonifácio Jansen;BF18 - Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho;BF19 - Rua Frei Afonso Maria;BF20 - Rua Alta da Bela Vista;BF21 - Rua Mal. Da Fonseca;BF22 - Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa;BF23 - Praça 12 de Março (Rua central);BF24 - Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré;BF25 - Rua Dom Pedro Rossler;BF26 - Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa;BF27- Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado daSorveteria Bacana);BF28 - Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (emfrente ao Corpo de Bombeiros);BF29- Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frenteao Corpo de Bombeiros).BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);BM02 – PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentidoOlinda);BM03 - Av. Presidente Kennedy (Próximo ao Girador);BM04 - Rua José Ramalho x Av. Joaquim Nabuco [Até Dom (19) 06hs];BM05 - Av. Olinda (Varadouro);BM06 - Praça do Carmo;BM07 - Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;BM08 - Estrada do Bonsucesso.