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SAÚDE Transplante de fezes pode melhorar o sono de pessoas com insônia crônica, aponta novo estudo Estudo, publicado no Journal of Internal Medicine, mostrou melhoras na qualidade do sono até seis meses após a ingestão de cápsulas com micróbios fetais

Um novo estudo publicado no Journal of Internal Medicine mostrou que ingerir cápsulas contendo micróbios fecais de doadores saudáveis ajudou a tratar os sintomas de insônia.

"Nossos resultados fornecem evidências clínicas de que o direcionamento da microbiota intestinal pode oferecer uma nova estratégia terapêutica promissora para o transtorno de insônia crônica", disse o coautor correspondente Yanping Bao, Ph.D., da Universidade de Pequim.

O estudo mostrou que, após um mês, os participantes que receberam as cápsulas com microbiota fecal apresentaram eficiência do sono significativamente maior e redução do despertar após o início do sono — ambos foram medidos com polissonografia noturna.

Os questionários respondidos pelos pacientes também mostraram que os índices de qualidade do sono melhoraram entre dois e seis meses no grupo de intervenção em comparação com o grupo placebo.

"Este trabalho também fortalece nossa compreensão do eixo intestino-cérebro como um importante regulador do sono humano", disse Bao.

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