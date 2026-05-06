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europa Transporte de carro e envio de tanques: porto automotivo da Europa se prepara para cenário de guerra Alemanha investe cerca de R$ 8 bilhões para modernizar Bremerhaven e transformar o país em eixo logístico da Otan em caso de conflito de grande escala na Europa

Conhecido como o maior porto automotivo da Europa, Bremerhaven, no Mar do Norte, está no centro de uma mudança estratégica na Alemanha. Em meio ao novo cenário de segurança no continente, Berlim prepara a infraestrutura para que o terminal, tradicionalmente associado à exportação e movimentação de veículos civis, possa também operar como rota para o transporte de equipamento militar pesado, incluindo tanques Leopard usados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Segundo o Kyiv Post, citando reportagem da Bloomberg, o projeto prevê um investimento de € 1,35 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões) na modernização do porto. A obra busca reforçar cais, ampliar a capacidade logística e adaptar a estrutura para receber e movimentar materiais de grande porte, como tanques Leopard de 60 toneladas.

A decisão faz parte de uma mudança mais ampla da postura alemã após a invasão russa da Ucrânia. Berlim pretende se consolidar como um centro logístico essencial para a Otan, capaz de receber, armazenar e encaminhar equipamentos militares para o Leste Europeu em caso de crise.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, descreveu a transformação como uma “mudança de paradigma”, ao reconhecer que a paz e a estabilidade deixaram de poder ser tratadas como garantidas.

A nova aposta logística ocorre depois de a Alemanha apresentar sua primeira estratégia militar abrangente desde a Segunda Guerra Mundial. O documento aponta a Rússia como a principal ameaça à segurança europeia e alerta que Moscou estaria se preparando para uma possível confrontação com a Otan.

Pistorius afirmou que o rearmamento russo e a postura militar do Kremlin mostram que Moscou considera a força um instrumento legítimo para atingir objetivos geopolíticos. Para Berlim, isso exige repensar não apenas o tamanho das Forças Armadas, mas também a capacidade do país de sustentar movimentações militares em larga escala.





Em uma guerra moderna, não basta ter tanques, artilharia ou tropas. É preciso garantir que o equipamento chegue ao destino no tempo certo, com combustível, peças, munições, transporte ferroviário, estradas, pontes e portos preparados.

Apesar do investimento, a Alemanha ainda enfrenta limitações importantes. O Exército alemão não tem capacidade para administrar sozinho operações logísticas de grande escala e busca apoio no setor privado. Empresas como a BLG Logistics e a Fiege se preparam para prestar serviços de transporte, armazenamento e apoio em infraestrutura.

A cooperação marca uma mudança relevante em um país onde, por razões históricas ligadas ao pós-Segunda Guerra Mundial, estruturas civis e militares foram mantidas separadas por décadas. Agora, essa divisão começa a ser revista. A defesa nacional, no entendimento de Berlim, depende também de portos comerciais, operadores logísticos, empresas de transporte, armazéns, ferrovias e rodovias.

Os desafios, no entanto, são grandes. A Bloomberg aponta problemas estruturais, como infraestrutura envelhecida e milhares de pontes que precisam de reparos. Para mover equipamentos militares pesados, não basta ter veículos disponíveis: é necessário que estradas, viadutos, pontes e linhas férreas suportem a carga.

A esse cenário soma-se a rigidez dos processos de contratação pública e aquisição militar, que dificulta uma cooperação rápida entre Estado, Forças Armadas e empresas privadas. Embora a Alemanha tenha aumentado os gastos em defesa desde 2022, transformar recursos em capacidade operacional pode levar anos.

O reposicionamento alemão ocorre também em meio à incerteza sobre o compromisso militar dos Estados Unidos com a Europa. Washington anunciou a retirada de cerca de 5 mil soldados americanos da Alemanha, decisão que alarmou autoridades europeias e legisladores americanos por seu potencial de enfraquecer a dissuasão contra a Rússia.

Donald Trump afirmou ainda que os Estados Unidos poderão reduzir mais a presença militar na Alemanha, aumentando a pressão sobre os aliados europeus para que assumam maior responsabilidade pela própria defesa.

Para Berlim, isso torna mais urgente a construção de uma capacidade logística própria. Durante décadas, o país contou com a presença militar americana e com a arquitetura da Otan para garantir a segurança no continente. Agora, prepara-se para desempenhar um papel mais central.

O investimento em Bremerhaven simboliza essa mudança. A Alemanha não está apenas comprando equipamentos militares ou reforçando brigadas. Está preparando a infraestrutura que permitiria mover tropas e material pelo continente.

Por sua posição geográfica, no centro da Europa e com conexões ferroviárias, portuárias e rodoviárias para diferentes frentes possíveis, a Alemanha pode se tornar a espinha dorsal logística da defesa europeia.

O caminho, porém, ainda é longo. Portos adaptados, empresas envolvidas, pontes reforçadas e burocracia simplificada são partes de um mesmo objetivo: garantir que, diante de uma crise militar, a resposta europeia não fique bloqueada por falta de capacidade logística.

A guerra na Ucrânia mostrou que a defesa não se decide apenas na linha de frente. Decide-se também nos portos, nas estradas, nos armazéns e nas pontes. É nesses pontos que a Alemanha tenta recuperar o tempo perdido.

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