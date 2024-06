Transporte de passageiros cresce 10,2% na margem em abril, afirma IBGE

A- A+

O volume de transporte de passageiros no Brasil cresceu 10,2% em abril, na comparação com março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, esse grupo avançou 9,9%, após cinco quedas seguidas.



Com os resultados, o transporte de passageiros está 3,2% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Frente ao pico da série histórica, de fevereiro de 2014, o nível do setor é 20,5% menor.

O transporte de cargas avançou 0,2% na margem e 3,4% frente a abril de 2024. Agora, segundo o IBGE, está 6,3% abaixo do ponto mais alto da série (julho de 2023) e 34,1% acima do pré-pandemia

