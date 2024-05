Transporte irregular: PRF flagra 30 pessoas em caçamba de caminhão na BR 423, em Garanhuns

A- A+

Trinta pessoas foram flagradas viajando irregularmente na caçamba de um caminhão em Pernambuco. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-423, em Garanhuns, no Agreste do Estado.



O motorista do caminhão foi autuado por infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.



O veículo, que havia saído de Caetés em direção a São João, municípos com distância de cerca de 35 km, foi interceptado próximo ao posto da PRF.

Na caçamba, estavam sendo trasportados 27 adultos e três adolescentes com idades entre 12 e 13 anos, que estavam a caminho de uma partida de futebol.

Com a fiscalização, além de o motorista ter sido autuado, os passageiros desembarcaram para seguir viagem em um veículo adequado.

Veja também

pele IA mostra como uma pequena mancha se transforma em câncer de pele