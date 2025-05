A- A+

RECIFE Recife: transporte de pás eólicas causará interrupções temporárias na BR-101 até setembro Operação será feita três vezes por semana, no começo da manhã, com intervalos de 30 minutos

Uma nova operação de transporte de equipamentos causará mudanças no trânsito da BR-101 em Pernambuco. Começa nesta quinta-feira (15) o transporte de pás eólicas em direção ao Sertão do Estado.

Em março e maio, dois comboios com transformadores chamaram atenção da população e envolveram um complexo trabalho logístico.

Agora, o trecho da BR-101 nas proximidades do Hospital da Mulher do Recife (HMR), no quilômetro 70, no bairro do Curado, Zona Oeste da capital pernambucana, será interditado três vezes por semana, em um intervalo de 30 minutos em cada um, sempre no começo da manhã.



Por dia, serão transportadas três pás, equipamentos usados em plantas eólicas.

O esquema será feito de acordo com o seguinte cronograma:

- Domingos: 7h às 7h30;

- Terças e quintas-feiras: 5h às 5h30.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que a operação se estenda até o mês de setembro.

A escolta da pás eólicas começa no quilômetro 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Em seguida, irá passar pelas cidades de Jaboatão dos Guararapes, também na RMR, e do Recife.

Na capital pernambucana, a escolta, que conta com o apoio da PRF e 12 carros particulares, fará o retorno no quilômetro 70, de onde seguirá rumo à BR-232.

É nesse ponto que as escoltas precisarão passar por um trecho em contramão para poder acessar a BR-232, levando à interrupção do tráfego na estrada.

Por isso, explica a PRF, "é essencial que os motoristas fiquem atentos aos bloqueios temporários que serão implementados no local".

