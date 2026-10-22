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ELEIÇÕES 2026 Transporte público gratuito no segundo turno: veja como usar serviço para votar no domingo (25) Medida segue a Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina que o poder público deve assegurar nos dias de votação, a oferta gratuita do transporte coletivo urbano

Os eleitores da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Interior de Pernambuco terão direito ao transporte público de graça no domingo (25), dia do segundo turno das eleições presidenciais.

A medida, anunciada na noite da quarta-feira (21), segue a Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina que o poder público deve assegurar nos dias de votação, a oferta gratuita do transporte coletivo urbano, intermunicipal e metropolitano, com frequência compatível com a dos dias úteis.

A gratuidade abrange, portanto, ônibus do sistema de transporte metropolitano, ônibus intermunicipais em todo o estado e o metrô.

Com o anúncio, a população precisará ficar atenta às regras estabelecidas pela gestão estadual para usufruir da gratuidade do serviço.

Para facilitar esse processo, a Folha de Pernambuco organizou todos os detalhes, requisitos e diretrizes que deverão ser seguidos. Confira abaixo.

Ônibus na RMR

Na Região Metropolitana do Recife, o transporte público será igual aos dias úteis, de acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM).

A catraca será liberada para uso livre das 4h às 19h30 do domingo, com a circulação de um total de 396 linhas de ônibus.

Passagens serão gratuitas na RMR. - Foto: Anderson Stevens/Arquivo Folha de Pernambuco

Ônibus intermunicipal

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), para ter acesso ao benefício nas linhas intermunicipais, o eleitor precisa procurar as empresas que operam o itinerário desejado durante o fim de semana.

Na ida ao local de votação, é preciso apresentar o título de eleitor físico ou e-Título e um documento oficial com foto. Na volta, é necessário mostrar o comprovante de votação e o bilhete gratuito de ida, além do documento de identificação.

O destino precisa ser a cidade onde a pessoa vota ou o município vizinho, se não houver rota disponível.

Transporte intermunicipal terá gratuidade e exigirá comprovante de voto e documento oficial. - Foto: Semobi/Divulgação

Segundo o governo do estado, a distribuição e validade dos bilhetes será diferente em cada região do estado:

Zona da Mata e Agreste: os bilhetes serão válidos apenas no domingo;

os bilhetes serão válidos apenas no domingo; Sertão: a passagem de ida pode ser para o sábado (24), a partir das 18h, com volta até as 21h do domingo.

Metrô

No domingo, o Metrô do Recife funcionará excepcionalmente das 5h às 23h. A CBTU Recife afirmou que o funcionamento com horário reduzido da Linha Centro, em vigor desde setembro, não se aplicará no dia da votação.

Durante esse horário, as catracas vão ficar liberadas, sem necessidade de pagar passagem. A gratuidade no transporte ferroviário serve para as Linhas Centro e Sul. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que opera entre as estações Cajueiro Seco e Cabo, não vai funcionar na eleição.

Metrô terá catraca livre das 5h às 23h, nas Linhas Centro e Sul.- Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Cerca de 138 mil passageiros que usam o metrô por dia poderão ser beneficiados com a determinação. Ao todo, 80 mil utilizam a Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

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