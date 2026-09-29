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Mobilidade Transporte público será gratuito no primeiro turno das eleições no Grande Recife Benefício será válido no domingo (4), das 4h às 19h, para ônibus convencionais, BRT e linhas complementares

Os passageiros que fazem uso de transporte público na Região Metropolitana do Recife (RMR) terão gratuidade no próximo domingo (4), no primeiro turno das eleições 2026. O benefício foi concedido pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), válido das 4h às 19h nos ônibus convencionais, no sistema BRT e nas linhas do Serviço Complementar, incluindo as linhas interbairros.

Os usuários que possuem o cartão VEM, de qualquer modalidade, poderão utilizá-lo normalmente para liberar a catraca, sem cobrança de tarifa durante o período de gratuidade. Quem não tiver o cartão poderá solicitar a liberação diretamente ao motorista.

Para as pessoas idosas, também será possível utilizar o cartão VEM Idoso ou permanecer na área anterior à catraca. A gratuidade, no entanto, não será aplicada nas linhas opcionais, que terão cobrança de tarifa normalmente.

“O sistema já está preparado para a operação no domingo da eleição, com equipe reforçada e mais veículos nas ruas. Iremos ampliar a oferta de viagens, conforme a demanda de passageiros nessas regiões. O Consórcio de Transporte Metropolitano também irá monitorar a operação da frota, motoristas e passageiros”, destacou o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas.

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