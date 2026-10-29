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Vestibular Transporte público terá reforço de frota durante os dias de prova do SSA 3 Operação prevê reforço na frota e no número de viagens de 15 linhas de ônibus; vestibular seriado acontece nos dias 1 e 2 de novembro

Os candidatos que vão participar das provas do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA-UPE), que dependem do transporte público para chegar ao local da prova, devem contar com um reforço na frota de ônibus.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), nos dias 1 e 2 de novembro, a partir das 4h, uma operação prevê reforço na frota e no número de viagens de 15 linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

Para atender a demanda dos estudantes durante os dias de aplicação das provas, o Consórcio informou que o aumento no número de viagens passará de 421 para 507.

Entre as linhas que participam da ação estão itinerários que atendem terminais integrados e bairros de diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife.

A programação inclui linhas como Candeias/TI Tancredo Neves, Conjunto Catamarã, TI Prazeres/Curcurana, TI TIP/Conde da Boa Vista, TI Xambá/Príncipe, Jardim Atlântico, Pau Amarelo e TI Rio Doce/TI CDU.

Também estão previstas ampliações nas operações de linhas que atendem localidades como Abreu e Lima, Paulista, Dois Irmãos, Vasco da Gama, Afogados, Guabiraba, Derby e Mustardinha.

A recomendação do Grande Recife Consórcio é que os estudantes consultem previamente os itinerários e horários das linhas que pretendem utilizar, através da plataforma RUMO e programem o deslocamento com antecedência, considerando o tempo necessário para chegar ao local de prova.

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