Shoppings oferecem transporte gratuito para Fenearte 2025; saiba mais

A 25ª edição da Fenearte começa nesta quarta-feira (9), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). E, para ajudar a chegar à feira, shoppings da RMR estão disponibilizando transporte gratuito para a população durante os dias do evento, que vai até o dia 20 deste mês.

Os serviços estarão disponíveis durante todos os dias do evento, para ida e volta, nos Shoppings Tacaruna, Recife, RioMar e Plaza, no Recife, e Patteo, em Olinda. Confira mais detalhes:

Shopping Tacaruna

No bairro de Santo Amaro, área central do Recife, o Shopping Tacaruna o serviço de segunda a sexta, das 13h30 às 22h30 (último horário de volta).

Aos sábados e domingos, o serviço será das 9h30 às 22h30 (último horário de volta).

A saída dos ônibus do shopping para a Fenearte acontece a cada 15 minutos.

Shopping Recife

O Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, também terá o transfer gratuito. Com saídas a cada 30 minutos, o serviço funcionará de segunda a sexta, das 13h30 às 22h30 (último horário de volta), e, aos sábados e domingos, das 9h30 às 22h (último horário de volta).

O embarque e desembarque acontece na saída F do shopping, próximo ao Banco do Brasil.





Shopping RioMar

O Shopping RioMar, no bairro do Pina, também na Zona Sul, será outro shopping com o serviço de transfer gratuito. Com saídas a cada 30 minutos, a operação funcionará durante todos os dias da feira com horários de segunda a sexta, das 13h às 22h30, para embarque, e até as 23h, para desembarque no shopping.

Aos sábados e domingos, o serviço inicia a partir das 9h e vai até as 22h30, para embarque, e até as 23h, para desembarque no shopping.

O embarque e desembarque acontece na entrada B do shopping, próximo à Diagmax.

Para quem for utilizar o estacionamento do shopping, a tarifa será fixa de R$ 14 aos usuários que apresentarem o bilhete do expresso no guichê de pagamento assistido.

O RioMar também estará vendendo bilhetes para a Fenearte no Piso L1, no quiosque ingressos prime.

Plaza Shopping

O Plaza Shopping, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, também contará com transfer durante todos os dias do evento.

O serviço será no piso E1 do shopping, no Edifício Garagem, de segunda a sexta, das 13h30 às 22h30, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 22h30. As saídas acontecem a cada 30 minutos.

Além disso, a loja Crabolando, no piso L2, está com ingressos à venda para a feira. Os acessos custam, de segunda a quinta, R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada), e de sexta a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada).

Shopping Patteo

Em Casa Caiada, Olinda, o Shopping Patteo também contará com o serviço de transfer gratuito para ida e volta à Fenearte, durante todos os dias do evento.

Com saída a cada 30 minutos, o serviço acontece de segunda a sexta, das 13h30 às 22h30 (última viagem de volta), e aos sábados e domingos, das 9h30 às 22h30 (última viagem de volta).





