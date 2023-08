A- A+

saúde "Transtorno da cannabis": problema que causa incapacidade e sofrimento em 2 a cada 10 usuários Entre os sintomas mais comuns relatados estão o aumento descontrolado do uso da droga, crescimento do desejo e da tolerância

Mais de um quinto das pessoas que usam cannabis lutam contra a dependência ou o uso problemático, de acordo com um estudo publicado na terça-feira (29) no The Journal of the American Medical Association Network Open.

A pesquisa descobriu que 21% das pessoas no estudo tinham algum grau de transtorno por uso de cannabis, que os médicos caracterizam amplamente como um uso problemático da droga e que leva a uma variedade de sintomas, como problemas sociais e ocupacionais recorrentes, indicando deficiência e sofrimento. No estudo, 6,5% dos usuários sofreram distúrbios moderados a graves.

Os consumidores de cannabis que sofrem de dependência mais grave tendem a ser utilizadores recreativos, enquanto o consumo menos grave, mas ainda assim problemático, foi associado ao consumo médico. Os sintomas mais comuns entre ambos os grupos foram: aumento descontrolado do uso de cannabis, crescimento do desejo e da tolerância.

O uso de cannabis está aumentando em todo os Estados Unidos à medida que mais estados a legalizam. As novas descobertas estão alinhadas com pesquisas anteriores, que descobriram que cerca de 20% dos usuários desenvolvem transtorno pelo uso excessivo de cannabis. A condição pode ser tratada com desintoxicação e abstinência, terapias e outros tratamentos que atuam com comportamentos de dependência.

O novo estudo extraiu dados de quase 1.500 pacientes de cuidados primários no estado de Washington, onde o uso recreativo é legal, num esforço para explorar a prevalência do transtorno por uso de cannabis entre usuários médicos e recreativos. A pesquisa descobriu que 42% dos usuários de cannabis se identificaram apenas como usuários médicos; 25% identificados como usuários recreativos e 32% como ambos.

“Os resultados aqui ressaltam a importância de avaliar o uso de cannabis pelos pacientes e os sintomas do transtorno em ambientes médicos”, disseram os pesquisadores do estudo.

