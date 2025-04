A- A+

Debate público Transtorno do Espectro Autista: Semana Nacional da Saúde aborda tema nesta quinta (10), no Recife Presidente da Associação de Amigos do Judiciário de Pernambuco, Sandra Paes Barreto, e a juíza de Direito, Ana Cláudia Brandão, mediam debates

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) será tema de debate em evento promovido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) durante a Semana Nacional da Saúde. A presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco (AAJUPE), Sandra Paes Barreto, é uma das mediadoras do encontro, que ocorrerá na quinta-feira (10), no Fórum Rodolfo Aureliano, 2º andar, na Ilha Joana Bezerra, Centro do Recife.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, Sandra Paes Barreto destacou a importância do evento para a população, já que serão ofertados serviços e exames de saúde de forma gratuita. Além disso, ela chamou atenção para o papel da Justiça na união com a sociedade.



"A Semana da Saúde é organizada todos os anos para prestar diversos serviços para a comunidade em geral, além de palestras não só na área jurídica, como também na médica. O evento é benéfico e serve como uma aproximação da Justiça com a sociedade. É importante frisar que essa conexão é muito importante porque a Justiça não deve apenas julgar, mas também fazer parte dos anseios da sociedade, trazer as pessoas para perto", afirmou.

Programação

A programação tem início às 9h30, com a juíza de Direito Ana Cláudia Brandão, titular da coluna Direito e Saúde, da Folha de Pernambuco, mediando a primeira mesa.

Na ocasião, serão abordados diagnóstico e evidências científicas dos tratamentos de TEA, com o neurologista Daniel Azevedo. A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, e a secretária Executiva de Regulação Média e Alta Complexidade do Recife, Anna Renata Lemos, falarão sobre políticas públicas para o TEA. A defensora pública do Estado, Luana Melo, debaterá a garantia de direitos, enquanto a neuropediatra Rafaela Vasconcelos Viana explanará sobre plano terapêutico para o TEA.

A mediação de Sandra Paes Barreto está prevista para as 11h30. A mesa trará reflexões importantes sobre o uso de tecnologia assistiva, os desafios enfrentados por mães de crianças neurodivergentes, a importância do apoio familiar na comunicação e na rotina do autista e os cuidados com a saúde bucal de pessoas no espectro.

Também participarão do debate a advogada Cândida Andrade, a fundadora da Rede MIRA, Câmia Lacerda, a fonaudióloga Adriana Carlia, a psicóloga Pollyana Pontual e a dentista Ana Carolina Maia.



Sandra Paes Barreto explicou ainda que a medida é importante inclusive para uma "mudança de mentalidade" dos profissionais da Justiça, que já entendem a tarefa de aproximar a população do dia a dia da Justiça, com foco para a transmissão de conhecimento.



"Além das pessoas que têm vulnerabilidade, que vão receber esse acolhimento próximo por serviços de saúde e cidadania, serão feitas palestras importantes para o mundo jurídico e para os médicos. Hoje em dia os juízes entendem que não é apenas sobre chegar ao fórum e dar a sentença. A mentalidade é de atuar na prevenção e no pós sentença, para se aproximar, e isso é muito importante", disse.

Semana Nacional da Saúde

Sediado no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra, o evento contará conta com debates e discussões interdisciplinares sobre a judicialização da saúde e sua integração com o sistema de justiça.

A Semana Nacional da Saúde foi instituída pelo CNJ como um evento permanente no calendário do Poder Judiciário. A iniciativa tem como objetivo principal promover a conscientização sobre o direito à saúde, incentivar práticas preventivas e fomentar a cooperação interinstitucional para a melhoria do acesso e da prestação de serviços de saúde no Brasil.

