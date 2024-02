A- A+

Um trapezista caiu sobre a plateia durante uma apresentação de suas acrobacias para o Circo Mundo Kids, na cidade de Miramar, em Tocantins. O acidente, gravado por espectadores, aconteceu no sábado (3).

Identificado como Anderson Silva, o trapezista realizou uma série de movimentos antes do acidente acontecer. Parte do público, sentado em cadeiras montadas no chão do circo, foi atingido durante a queda do trapezista.

O circo publicou uma nota em suas redes sociais e informou que nem o trapezista, nem o público sofreram ferimentos. Os comentários da publicação foram desativados pelo circo.

"Imediatamente após o incidente Anderson Silva da Silva foi prontamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, após avaliação, foi liberado, não aparentando qualquer lesão decorrente do ocorrido", diz a nota do circo.

Nesta segunda-feira (5), o circo já havia anunciado apresentações em outra cidade do estado. Agora com apresentações em Pedro Afonso, o circo Mundo Kids anunciou sua estreia na sexta-feira (9), às 20h.

