Tratamento experimental e visita de famosos: Como foi a passagem de Preta Gil pelos Estados Unidos

Nos últimos três meses, antes de morrer ao 50 anos neste domingo, Preta Gil se mudou para os Estados Unidos com o objetivo de submeter a um tratamento experimental de combate ao câncer. A filha de Gilberto Gil passou por consultas no Virginia Cancer Institute, em Washington, e por exames com médicos especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, outra instituição referência mundial em tratamento e pesquisa de tumores.

Em fevereiro, numa entrevista ao Fantástico, Preta detalhou os planos da viagem. Depois de 55 dias internada, ela conversou com Maju Coutinho. "Então, em abril, parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos. Medicamentos que estão em fase final de estudo. Tenho mil privilégios, eu sei que tenho, isso faz toda a diferença. Então eu não reclamo, não tenho como reclamar: 'ah, mas você não sofre?'. Sofro, sofro muito".

Durante as semanas que ficou nos Estados Unidos, Preta recebeu dezenas de visitas de amigos: Regina Casé, Cynthia Sangalo, Ju de Paulla, Claudia Raia, entre outros. Parentes como as irmãs Bela Gil e Maria Gil, além da madrasta Flora Gil e o pai, Gilberto Gil, também foram visitá-la.

“Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor”, escreveu ela na época. “Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam!”

Entenda câncer de Preta Gil

Preta Gil recebeu um diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023 e fez uma cirurgia para a retirada do tumor em agosto daquele mesmo ano. No procedimento, também teve o útero removido. Em dezembro, comemorou o fim do tratamento após um procedimento para reconstrução de parte do trato intestinal.

Em agosto de 2024, Preta afirmou que voltaria ao tratamento contra o câncer após descobrir estar com a doença em quatro locais do corpo. Ela começou a quimioterapia no Brasil naquele mesmo mês. Em dezembro, ela passou por uma cirurgia que durou mais de 18 horas para a retirada de tumores espalhados pelo corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

