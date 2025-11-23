A- A+

Tratar canal no dente pode melhorar a saúde geral, revela novo estudo

O temido tratamento de canal pode ser necessário não só para uma boa saúde bucal, mas também pode reduzir a inflamação e melhorar o nível de colesterol, de acordo com um novo estudo. Pesquisadores do King's College London acompanharam 65 pacientes por dois anos após a realização bem-sucedida de tratamentos de canal.

Eles analisaram moléculas no sangue para revelar como os corpos estavam processando gordura e outras substâncias importantes, e como estavam respondendo à doença e ao tratamento. Os resultados, publicados na revista científica Journal of Translational Medicine, mostraram que os níveis de açúcar no sangue diminuíram significativamente nos pacientes submetidos a tratamento de canal, o que é um fator chave na redução do risco de diabetes.

Eles também observaram melhorias a curto prazo nos níveis de colesterol e ácidos graxos, que estão intimamente ligados à saúde do coração. Os principais marcadores de inflamação, frequentemente associados ao risco cardiovascular e a outras doenças crônicas, também diminuíram ao longo do tempo.

Embora os especialistas reconheçam cada vez mais que infecções dentárias não tratadas podem afetar a saúde geral, a relação entre tratamentos de canal e a saúde cardíaca e metabólica não foi tão bem estudada até agora, segundo os pesquisadores.

O estudo, financiado pela Faculdade de Cirurgia Dentária do Royal College of Surgeons da Inglaterra, foi pequeno e não incluiu um grupo de controle separado. Os pesquisadores afirmaram que outros fatores podem ter afetado os resultados e observaram que estudos maiores são necessários para confirmar as descobertas.

