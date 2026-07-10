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Conflito

Travessias no Estreito de Ormuz diminuem, com operadores cautelosos após ataques

Segundo dados da Marine Traffic, as travessias confirmadas de embarcações pelo estreito caíram pelo segundo dia consecutivo, reduzindo para 22 travessias na quinta-feira, dia 9, ante 30 no dia anterior

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Navios no estreito de OrmuzNavios no estreito de Ormuz - Foto: AFP/Divulgação

As travessias de embarcações pelo Estreito de Ormuz caíram nos últimos dias, enquanto operadores permanecem cautelosos após a retomada de ataques entre os Estados Unidos e o Irã.

Segundo dados da Marine Traffic, as travessias confirmadas de embarcações pelo estreito caíram pelo segundo dia consecutivo, reduzindo para 22 travessias na quinta-feira, dia 9, ante 30 no dia anterior.

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"A atividade permaneceu amplamente de baixo risco, com movimentos comerciais superando apenas ligeiramente o tráfego não comercial. Os operadores continuaram a preferir a rota iraniana, enquanto a rota do Omã registrou apenas uma travessia, reforçando o impacto duradouro de incidentes de segurança recentes", escreveu a Marine Traffic na rede X.

 

Nenhum novo ataque físico foi registrado desde terça-feira (7) em Ormuz, mas a escalada militar na região continua a pesar na confiança de que os esforços diplomáticos trarão estabilidade.

Nesta sexta-feira, 10,, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo com o Irã "acabou", apesar da retomada dos contatos diplomáticos.

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