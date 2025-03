TRE: Conheça método de exercícios para liberar estresse e trauma

A- A+

Criado pelo especialista em traumas, terapeuta bioenergético e trabalhador humanitário, David Berceli, o TRE (exercícios de liberação de tensão e trauma) é uma técnica inovadora de autorregulação baseada no chamado “tremor neurogênico”, um mecanismo inato do corpo que permite a liberação de tensões profundas de forma espontânea e sem esforço.

Berceli interveio em zonas de guerra e desastres naturais ao redor do mundo, onde observou como o corpo humano respondia instintivamente ao estresse e ao trauma, e notou como, em momentos de medo ou perigo, o corpo adota posturas defensivas e gera tensão muscular para se proteger.





Ele também observou que, em condições seguras, crianças e algumas culturas permitem que o corpo trema naturalmente após uma experiência chocante, como uma forma de liberar a tensão.

Ele então combinou seu conhecimento de neurofisiologia, bioenergética, análise de traumas e exercícios físicos para desenvolver este método, que visa liberar a tensão acumulada no sistema nervoso por meio desses tremores neurogênicos: uma resposta natural e involuntária do corpo para restaurar o equilíbrio e reduzir a ativação do sistema nervoso simpático.

“O tremor neurogênico é o mecanismo natural para liberar o estresse e o trauma que permanecem presos no corpo como tensão, bloqueios e contraturas. Seu objetivo é liberar tensões musculares profundas geradas pelo estresse, ansiedade ou experiências traumáticas, restaurando o equilíbrio natural do corpo e da mente", explica Karina Cavalli, facilitadora e instrutora desta técnica.

“O que distingue a TRE de outras práticas é sua capacidade de ativar um mecanismo de autocura presente em todos os seres humanos. O tremor neurogênico é uma porta de entrada para o bem-estar físico e emocional. Uma prática simples, mas profundamente transformadora, que permite ativar a sabedoria natural do corpo”, destaca a especialista, que também afirma que se trata de um processo acessível e seguro, que não exige lembrar ou reviver experiências traumáticas para obter resultados. Uma vez aprendido, ele pode ser praticado de forma independente, tornando-se uma ferramenta poderosa para autocuidado e bem-estar.

Segundo a terapeuta, o tremor neurogênico atua em diferentes níveis. No nível físico, relaxa os músculos profundos, liberando contraturas e tensões crônicas; No sentido fisiológico, reduz os níveis de cortisol e ativa o sistema de relaxamento do corpo; No sistema emocional, permite-nos processar e libertar emoções presas sem ter de as verbalizar e, no sistema nervoso, ajuda a regular a hiperativação e o estado de alerta, promovendo um estado de calma e resiliência.

“Algumas das mudanças são dormir melhor e acordar mais descansado, sem fadiga constante; sentir-se mais leve, com menos rigidez muscular e melhor postura; gerenciar o estresse do trabalho com maior clareza e equilíbrio emocional; vivenciar relacionamentos mais harmoniosos, reagindo com menos irritabilidade e mais paciência; sentir uma conexão maior com o corpo e suas necessidades e recuperar a capacidade de aproveitar o presente sem se deixar levar pela preocupação ou ansiedade”, explica Cavalli, que há 20 anos se dedica a acompanhar pessoas em seu processo de bem-estar emocional e físico. Uma sessão de TRE dura aproximadamente 60 minutos e, em 4 a 6 sessões, acompanhado por um facilitador certificado, o indivíduo está pronto para praticá-la de forma independente.

Segundo a especialista, com a prática constante, o corpo desbloqueia e libera tensões que podem ficar "ancoradas" por anos, afetando a saúde, a vitalidade e os relacionamentos. Ao libertar o corpo, a mente e o sistema nervoso recuperam o equilíbrio, permitindo-nos libertar-nos de condicionamentos inconscientes e padrões indesejados. “A prática regular de TRE oferece múltiplos benefícios, como redução do estresse e da ansiedade; sono melhorado e descanso profundo; maior flexibilidade e mobilidade corporal, aumento da resiliência emocional e regulação do sistema nervoso”, conclui Cavalli.

Uma sessão de TRE inclui exercícios físicos suaves e acessíveis, projetados para ativar e fadigar levemente os músculos profundos. Em seguida, indução de tremores neurogênicos. Deitado no chão em uma posição confortável (geralmente de bruços e com os joelhos dobrados), o corpo começa a tremer involuntariamente. O facilitador do TRE orienta o processo, ajudando a permitir que a agitação ocorra sem interferência.

Agora, como você acessa o tremor neurogênico, a chave para essa terapia? “Esse tremor é um reflexo biológico que todos nós possuímos e que é ativado instintivamente em situações de alto estresse. Entretanto, na sociedade moderna aprendemos a reprimi-lo. O TRE permite que esse mecanismo seja reativado de forma controlada e segura”, explica Cavalli.

